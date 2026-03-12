Американското разузнаване: Режимът в Иран не е в опасност от срив

Американското разузнаване посочва, че иранското ръководство все още е в голяма степен незасегнато и не е изложено на риск от срив в близко бъдеще след почти две седмици безмилостни бомбардировки от страна на САЩ и Израел, съобщи Ройтерс, позовавййки се на три източника, запознати с въпроса.

"Множество" разузнавателни доклади предоставят "последователен анализ, че режимът не е в опасност" от срив и "запазва контрола над иранското общество", заяви един от източниците.

Последният доклад е бил завършен през последните няколко дни.

С нарастващия политически натиск поради скока на цените на петрола президентът Доналд Тръмп намекна, че "скоро" ще сложи край на най-голямата американска военна операция от 2003 г. насам. Но намирането на приемливо решение за края на войната може да се окаже трудно, ако иранските лидери, представители на твърдата линия, останат непоколебими, посочва Ройтерс.

Разследването на разузнаването подчертава сплотеността на иранското духовно ръководство въпреки убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей на 28 февруари, първия ден от ударите на САЩ и Израел.

Израелски официални лица в закрити дискусии също са признали, че няма сигурност, че войната ще доведе до срив на духовното правителство, каза високопоставен израелски официален представител пред Ройтерс.

Източниците подчертаха, че ситуацията на място е нестабилна и че динамиката в Иран може да се промени.

От кабинета на директора на националното разузнаване и от Централното разузнавателно управление отказаха да коментират.

Белият дом не отговори веднага на искането за коментар, посочва Ройтерс.

(БТА)