Тръмп: Спечелихме войната с Иран, но трябва да довършим започнатото

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: "Спечелихме" войната с Иран, но САЩ ще останат в битката, за да довършат започнатото, предаде Ройтерс.

"Никога не е добре да се казва прекалено рано, че си спечелил. Ние спечелихме", заяви Тръмп по време на предизборно събитие в Хеброн, Кентъки. "В първия час всичко приключи."

Той заяви, че САЩ са "унищожили 58 ирански военни кораби".

Тръмп се колебае по отношение на Иран, като приписва на американската армия значително отслабване на иранските въоръжени сили, но се съпротивлява на бързо приключване на конфликта.

"Не искаме да си тръгнем рано, нали?", каза Тръмп. "Трябва да довършим започнатото."

Той каза, че САЩ "практически са унищожили Иран".

Изглеждаше, че президентът дава знак, че САЩ ще продължат борбата засега, посочва Ройтерс.

"Не искаме да се връщаме на всеки две години", каза той.

В интервю за местните медии Тръмп също така каза, че ще намали малко стратегическите петролни резерви.

Президентът на САЩ също така отбеляза, че решението на Международната агенция по енергетика (МЕА) да освободи петрол от стратегическите резерви ще доведе до значително понижение на цените на петрола, предаде Ройтерс.

"Радвам се да съобщя, че по-рано днес Международната агенция по енергетика се съгласи да координира освобождаването на рекордните 400 милиона барела нефт от различни национални петролни резерви по целия свят, което ще доведе до значително понижение на цените на петрола, тъй като ние ще сложим край на тази заплаха за Америка и света", заяви Тръмп.

