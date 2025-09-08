IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха 16-годишен за убийство на двама полицаи

Стрелбата е станала в участък близо до Измир

08.09.2025 | 11:57 ч. Обновена: 08.09.2025 | 13:16 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Двама полицаи бяха убити и други двама бяха ранени при стрелба в полицейски участък близо до турския град Измир, като 16-годишен заподозрян бе арестуван.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая заяви, че „отвратителната“ атака срещу полицейското управление в Балкова, квартал на запад от курортния град, е довела до смъртта на двама полицаи и „тежко раняване“ на трети.

„Заподозряният в инцидента, 16-годишният Е.Б., е арестуван и е започнато разследване“, написа той в X, цитиран от АФП.

Не стана ясно веднага защо полицейското управление е било нападнато, но кадри, публикувани от новинарския уебсайт Gercek Gundem, показаха мобилни телефонни кадри на човек с балаклава, черно горнище и светли панталони, който тича по тротоара с пушка в ръка и след това влиза в сграда.

Друг клип, излъчен от турски телевизионни станции, показа група цивилни, които помагат да вкарат предполагаемия нападател, облечен в бели панталони, в полицейски микробус.

