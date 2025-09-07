Руски войски са хвърлили пропагандни листовки, маскирани като украински банкноти, над Чернигов сутринта на 6 септември, според Черниговската областна полиция, цитирана от Ukrinform.

Полицията съобщи, че жители са открили фалшиви банкноти от 100 гривни, разпръснати в един от районите на града.

Листовките съдържали съобщения, призоваващи хората да споделят координатите на позициите на украинските въоръжени сили и да „помогнат за коригиране на огъня“ в замяна на пари. Правоохранителните органи заявиха, че материалите са били хвърлени от дрон.

На мястото е изпратен екип за криминално разследване и властите обмислят правна квалификация на случая.

„На сутринта на 6 септември полицията получи сигнал, че в един от кварталите на Чернигов са открити пропагандни листовки под формата на банкноти от 100 гривни. Листовките са пуснати от дрон“, се казва в изявление на регионалната полиция, цитирано от Укринформ.

Властите подчертаха, че разкриването на местоположението или движението на украинските войски е престъпление. Полицията призова гражданите да не разпространяват подобни материали и да ги унищожат, ако бъдат намерени.

По-рано Центърът за борба с дезинформацията на Украйна съобщи, че Русия е започнала пропагандна кампания в цяла Европа под лозунга „Русия не ми е враг“.

Стикери, плакати и филмови прожекции в страни, включително Румъния, Франция и Италия, се стремяха да представят Москва като миротворец, докато властите предупредиха, че усилията са насочени към подкопаване на демократичните институции и отслабване на подкрепата за Украйна.