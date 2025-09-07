Мерки против "наливането": В Русия забраняват продажбата на алкохол

Повечето руски региони са се възползвали от закона за борба с „наливането“ и са затегнали изискванията за продажба на алкохол на своите територии. Много други региони възнамеряват да затегнат ограниченията, съобщават руските медии.

„Нашата цел е системно решение на проблема: намаляване на злоупотребата с алкохол, поддържане на общественото здраве, защита на правата на жителите и премахване на „псевдо-ресторантите“, които нарушават обществения ред“, каза Леонид Черкесов, председател на Държавния съвет на Чувашия и почетен лекар на Чувашката република.

Повечето от действащите днес ограничения намаляват работното време в магазините и търговските обекти, както самостоятелни, така и в жилищни сгради. Федералната забрана се отнася за продажбата на алкохол от 23:00 до 8:00 часа, но например в Ханти-Мансийския автономен окръг - Югра продажбата на дребно на алкохол е забранена от 20:00 до 8:00 часа. В Новгородска област също е забранена продажбата на алкохол в търговски обекти в жилищни сгради от 20:00 до 8:00 часа. В Калининградска област пък е разрешена продажбата в заведения за обществено хранене в жилищни сгради (до 23:00 часа), но забраната важи в обикновените магазини от 21:00 до 11:00 часа. В Иркутска област е забранена продажбата на алкохол в търговски обекти, разположени в жилищни сгради, от 21:00 до 9:00 часа на следващия ден.

В Санкт Петербург от 1 септември е забранена продажбата на алкохолни напитки в заведения за обществено хранене, разположени в жилищни сгради, от 22:00 до 11:00 часа на следващия ден.

Най-сериозните ограничения са въведени във Вологодска област. Там от 1 март 2025 г. алкохолът се продава през делничните дни от 12:00 до 14:00 часа и без ограничения през почивните дни и определени празници. Тези ограничения не се отнасят за кафенета и ресторанти.

Списъкът с празници, когато продажбата на алкохол е забранена, е разширен. В резултат на това над 360 от 610 магазина за алкохол са затворени в региона. Веригата магазини „Красное и Белое“ е спряла продажбата на алкохолни напитки поради спиране на лиценза ѝ поради нарушения. Компанията възнамерява да се стреми към повторно отваряне на магазините за алкохол чрез съдебни действия. Друга верига, „Северный Градус“, също е спряла продажбата на алкохол поради нарушения, довели до спиране на лиценза ѝ.

Но най-строгите ограничения в страната са в сила в едно от селата в Иркутска област - село Хамакар в Катангски район. Там алкохол може да се закупи само в петък от 17:00 до 20:00 часа. Жителите на селото са взели това решение на среща, проведена преди няколко години.

Поука от опита на другите

В регионите на Руската федерация многократно са заявявали, че с интерес следят решенията на властите във Вологда и не са изключвали да ги приложат - изцяло или частично - в своя регион.

„Няма планове за въвеждане на допълнителни ограничения за продажбата на алкохол в Адигея, но ако опитът на Вологодска област - продажба на алкохол по два часа на ден - се окаже успешен, властите на републиката определено ще го проучат“, съобщиха от пресслужбата на ръководителя на Адигея.

Както заяви Владимир Солодов, ръководителят на Камчатка, всяко ограничение върху продажбата на легален алкохол води до увеличаване на незаконните продажби и той не е привърженик на драстични мерки, но властите ще „следят много внимателно“ опита на други региони.