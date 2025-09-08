Какво говорят слуховете за смъртта на Тръмп за света, в който живеем?

Народът на Русия беше информиран за смъртта на Йосиф Сталин няколко дни, след като беше издъхнал, а това остава повод за конспиративни теории. Смъртта на Доналд Тръмп породи безброй туитове, TikTok-постове и мемета много преди дори да се случи.

„Как разбрахте през уикенда, че сте мъртъв?“, попита с ирония Питър Дуси от Fox News. „Видяхте ли това?“

„Не“, отговори Тръмп категорично във вторник, докато сенатори и служители на администрацията, събрали се около него в Овалния кабинет, преместиха тежестта си и се усмихнаха.

Спекулациите, които се разпространиха в социалните медии през уикенда, не разкриха много за здравето на Тръмп, който на 79 години е най-възрастният човек, поемал някога президентския пост на САЩ. Но те предложиха поглед към онлайн култура, пълна с конспиративни теории, либерални фантазии за преждевременната кончина на Тръмп и икономика на вниманието, в която той е създал очакване, че "излъчва" президентството си на живо 24/7.

„Този ​​ненаситен глад Доналд Тръмп да си отиде убеди иначе интелигентните хора, които се гордеят с това, че уж проверяват фактите си, че все още има надежда, че той е мъртъв и си е отишъл“, каза Лари Джейкъбс, директор на Центъра за изследване на политиката и управлението в Университета на Минесота. „Това е прозорец към опасността от дезинформация и начина, по който тя се ускорява чрез онлайн мемета и видеоклипове. Беше бързо и сравнително ефективно да бъдат убедени хиляди, може би милиони хора, че Доналд Тръмп всъщност си е отишъл, въпреки че нямаше доказателства за това, освен че не е бил виждан от ден-два.“

Слуховете се разпространяваха на фона на това, че Тръмп е прекарал години в лъжа и криене на медицинските си досиета, докато е демонстрирал склонност към хапването на Макдоналдс и други бързи храни, въпреки че казва, че нито пие, нито пуши. Наскоро той беше видян със синини по дясната си ръка, понякога зле прикрити с грим, а глезените му бяха плашещо подути.

Белият дом заяви, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност, което означава, че вените в краката не могат правилно да пренасят кръв обратно към сърцето, което води до натрупването ѝ в долната част на краката. Що се отнася до синините, Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви, че те са от „честото ръкостискане и употребата на аспирин“, който Тръмп приема редовно, за да намали риска от инфаркт и инсулт.

Вторият мандат на Тръмп е почти ежедневен поток от речи, медийни взаимодействия и тиради в социалните мрежи. Но през изминалата сряда, четвъртък и в петък в графика му нямаше събития и той взе необичайното решение да прекара уикенда на Деня на труда във Вашингтон. Междувременно вестник „USA Today“ публикува интервю с Джей Ди Ванс. На въпроса дали е готов да поеме ролята на главнокомандващ, вицепрезидентът каза, че е уверен, че Тръмп е „в добра форма“, но също така намекна, че е готов да се намеси, ако нещо се случи с президента.

Forbes съобщи, че „Тръмп“, „Тръмп мъртъв ли е“ и „Тръмп мъртъв“ са сред най-често търсените в Google към обяд в събота. Фразата „Къде е Доналд Тръмп?“ беше актуална в X.

През уикенда на Деня на труда репортери видяха Тръмп да напуска Белия дом, за да посети голф игрището си във Вирджиния. Но той не спря да говори, а снимките бяха размазани и далечни. Президентът наля масло в огъня, като публикува снимка, на която играе голф с бивш футболен треньор, която всъщност се оказа направена преди една седмица.

Фред Уелман, политически консултант, отговори в X:

„Това е лудост. Президентът на Съединените щати очевидно лъже за дейността си и липсата на любопитство от страна на медиите е поразителна.“

Не липсваха и остроумни мемета и сатирични видеоклипове. Дани Зукър написа в платформата Bluesky:

„Видео, заснето по-рано днес, показва, че Тръмп изглежда здрав и щастлив“, до изображение на млад Тръмп на парти с опозорения финансист Джефри Епщайн.

Президентът публикува свои собствени съобщения в социалните медии, включително твърдението, че „НИКОГА НЕ СЕ Е ЧУВСТВАЛ ПО-ДОБРЕ В ЖИВОТА СИ“, но любителите на конспирациите бързо ги отхвърлиха като дело на помощници, занимаващи се с сложното прикриване на истината.

Американците са разделени: Годен ли е 79-годишният Тръмп за президент на САЩ?

Мелания е посетила болница, има ли връзка със здравето на Тръмп?

Тръмп лично опроверга слуховете: Не съм мъртъв!

Снимките не убеждават: Конспирациите за здравето на Тръмп продължават, получил е инсулт? Свързани статии

Новата седмица започна с твърдения на потребители в социалните мрежи, че пътищата около националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ в Бетезда, Мериленд, където Тръмп е бил лекуван от COVID-19 преди пет години, са били затворени. Онлайн политици се разпалиха, спекулирайки, че Тръмп е вътре и на прага на смъртта.

Да бъдеш или да не бъдеш? Оказа се, че президентът е все още жив. Във вторник той проведе събитие в Овалния кабинет, за да обяви, че Космическото командване на САЩ ще бъде преместено в Хънтсвил, Алабама, и отговаряше на въпроси на репортери, както обикновено.

На въпрос на Дуси за намеците за смъртта си, президентът отговори:

„Знам, че те казваха нещо от рода на: „Добре ли е? Как се чувства? Какво не е наред?“, каза Тръмп, наричайки спекулациите „фалшиви новини“ и казвайки, че „е бил много активен през уикенда“.

Отговорът хвърли малко светлина върху физическото и психическото състояние на Тръмп, тема, която постоянно тормозеше предшественика му Джо Байдън. Но трескавите слухове подчертаваха колко много липсва Тръмп, когато не е в ефир. За този президент нищо не може да бъде по-шокиращо от звука на тишината.

„Този ​​човек е толкова вездесъщ, че когато го няма 36 или 48 часа, оставя такава дупка в новините. За тези, които изкарват прехраната си политически, критикувайки Доналд Тръмп, са необходими ежедневните туитове, ежедневното възмущение, лудостта на заседанията на кабинета или речите в Овалния кабинет. Когато ги няма, си казваш: „Чакай!". Все едно си пристрастен, сякаш трябва да ядеш сладолед всеки ден и един ден не си го взимаш и спираш за секунда, усещайки, че нещо липсва. Какво се случва? Той е създал този звяр, който дори той трябва да храни, а когато не го прави, хората казват: „Чакай секунда, какво става?“, защото е толкова нетипично за тях“, казва Рийд Гален от продемократическата коалиция.

Други забелязват двоен стандарт в начина, по който възрастта и здравето на Байдън и Тръмп се проверяват внимателно. Дрексел Хърд, стратег на демократите, каза:

„Има спекулации: какво се случва с ръката на Доналд Тръмп? Какво е това на главата му? Почти е като феновете на Тейлър Суифт, които се опитват да намерят улики от Тейлър Суифт, но това не е нищо, докато човекът всъщност не каже какво е. Доналд Тръмп е на възраст колкото Джо Байдън. Как не се отразява по същия начин, никога няма да разбера. Същото е и с всеки от по-старите ни политици, за които не отразяваме по същия начин, както направихме с Джо Байдън. Това беше започнато от Доналд Тръмп, който прекара по-голямата част от времето си извън президентството, говорейки за това колко е стар Джо Байдън и полагайки основите за хората.“

Подобно на много други драми с Тръмп през последното десетилетие, тази кулминира с възможност за печелене на пари. В четвъртък проТръмп комитет за политически действия, наречен „Никога не се предавай“, публикува имейл за набиране на средства, озаглавен „Мемо от Тръмп“, който започваше така: „ЖИВ СЪМ! Медиите за фалшиви новини и радикалната левица се опитаха да разпространят ЛЪЖИ, казвайки, че любимият ви президент, Доналд Дж. Тръмп, е мъртъв или болен. Можете ли да повярвате?

„Нека ви кажа нещо, по-жив съм от всякога! Казват, че не съм бил наоколо няколко дни и изведнъж пишат некролога ми? Междувременно, мошеникът Джо Байдън може да изчезне с месеци, а медиите не казват и дума. ТЪЖНО!“

Имейлът канеше читателите да „застанат с Тръмп“, като даряват пари...