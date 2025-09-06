Родителите на 18-годишното момче: Шефът на МВР в Русе и съседът му са били пияни

Родителите на Жулиен Кязимов - когото съдът в Русе остави в ареста за побоя над полицейския директор Николай Кожухаров, заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник.

Категорични са, че детето им не е нанесло побой над старши комисаря. И коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.

"Видяхте сина ми, 54 килограма дете с крака като моята ръка. Може ли да събори човек 130-килограмов човек, да му направи такива рани, да му нанесе такива телесни повреди? Това е невъзможно. Представете си, видяхте го, невъзможно е. Няма никакви записи. Това са снимки, нищо не се вижда на тях. Вижда се инспекторът изправен, когато идват неговите колеги. Ако имате счупено ребро, няма ли да сте на земята?", каза бащата Сюлейман Кязъмов, цитиран от ИА "Анонс".

Припомняме, че Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста Жулиен Кязимов, който е студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".

Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.