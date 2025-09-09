Как Ким Чен Ун подготвя дъщеря си да се превърне в най-опасната тийнейджърка в света

С безкрайно шествие от войски, бронирани машини и ракети, най-големият военен парад в историята на Китай в Пекин миналата седмица беше внушителна демонстрация на твърда сила, докато един тоталитарен лидер демонстрираше мощта си пред съюзниците си. Опитните наблюдатели на азиатските дела обаче бяха по-стреснати от гледката на 12-годишно момиче в елегантен тъмносин костюм, с коса, вързана на панделка.

Уравновесена и сдържана, тя следваше по петите севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, докато той слизаше от зеления си брониран влак и беше посрещната от китайски служители, чакащи на червен килим. Тя присъстваше, усмихвайки се спокойно, и докато Ким се срещаше с китайския президент Си Дзинпин и руския Владимир Путин.

И може би се усмихва, защото това момиче е Ким Джу-е, дъщеря на Ким и единственото му потвърдено потомство.

Експерти по Северна Корея казват, че е безпрецедентно върховен лидер да доведе едно от децата си на официално пътуване в чужбина, и особено до Китай, където – предвид критичната роля на страната за поддържането на осакатената Северна Корея – бъдещите наследници традиционно се водят, за да получат одобрението на Пекин.

Мозъците на севернокорейците са промити да вярват, че кръвната линия на Ким е свещена. А когато са видели снимките, посланието ще е било ясно - че Джу-е ще стане четвъртият член на семейство Ким, който управлява Северна Корея, откакто е основана от прадядо ѝ, Ким Ир-сен, през 1948 г.

Като се има предвид тежкото състояние на здравето на 41-годишния ѝ баща – той е затлъстял, пие много и е заклет пушач, страда от високо кръвно налягане, диабет и хипертония и според съобщенията е бил почти убит от COVID-19 – може би не след дълго тази мила тийнейджърка ще се окаже начело на ядрено въоръжена държава.

Някои корейски експерти се опасяват, че резултатът може да има кървави последици в средновековния свят на семейство Ким, чиито членове не са показвали никакви угризения на съвестта да се избиват взаимно в миналото. Но засега всичко е сладост и лекота, тъй като Джу-е изпълнява ценна PR роля: всеотдайната дъщеря, която никога не спира да се усмихва на киселия си, параноичен баща.

Човек може само да си представи светските разговори между момиче, което обича езда, плуване и слънчеви очила Gucci, и баща, чиято идея за забавление е да екзекутира хора с противовъздушно оръдие. И все пак двамата изглеждат неразделни. И въпреки че тя не е проронила нито дума публично, строго контролираните държавни медии на Северна Корея сега я наричат ​​„великолепен човек, който може да напътства“, докато следва баща си навсякъде.

Всяка поява е внимателно хореографирана и експертите по Корея казват, че е ясно, че тя вече е преминала през интензивна грижа за външния вид. Всичко, от това, което носи, до начина, по който пляска с ръце, се е променило радикално, откакто Джу-е беше представена за първи път на света през ноември 2022 г., държейки ръката на баща си пред междуконтинентална балистична ракета.

До следващия февруари тя посещаваше банкети с Ким и беше изобразена редом с него на пощенски марки. Десет месеца по-късно висш севернокорейски генерал беше видян да коленичи, за да може да ѝ прошепне в ухото на военен парад – акт на уважение, обикновено отдаван само на самия Ким.

По това време бялото ватирано яке и червените балетни обувки, които носеше за ракетния тест, бяха заменени от тъмни костюми и кожени тренчкоти – каквито бяха част от гардероба на баща ѝ. По същия начин държавните медии спряха да я наричат ​​„обичаната“ дъщеря на Ким, като я нарекоха „уважаемата“ му дъщеря. А в края на 2023 г. медиите публикуваха снимка, на която Джу-е е отпред и в центъра, а баща ѝ е зад нея – символично решение, което Ким лично би одобрил. Всичко това беше истински културен шок за патриархалното общество на Северна Корея.

Някои корейски анализатори твърдят, че видната роля на Джу-е е просто рекламен трик, целящ да смекчи образа на подлия режим на баща ѝ, и че алтернативен наследник – вероятно таен брат/сестра – в крайна сметка ще се появи.

Но демонстрацията от миналата седмица сякаш предлагаше доказателство, че Джу-e наистина е избраната. Докато някои не са съгласни, експертът по Корея Доналд Саутъртън прогнозира, че други севернокорейци – отвикнали от конфуцианския принцип за семейно наследяване – заедно с военните, ще се подчинят и ще я приемат.

„Ако можете да я покажете на всички тези различни събития с баща ѝ, това помага на страната да осъзнае, че в крайна сметка ще има семейно наследяване – пряко наследяване – а не военно превземане“, казва Саутъртън пред Daily Mail.

И все пак любовта на Ким към секретността е такава, че до 2020 г. нищо не се е знаело за Джу-е. Нейното съществуване беше разкрито за първи път, неволно, от бившата баскетболна звезда Денис Родман.

През 2013 г. ексцентричният американец, който е завързал странно приятелство с любителя на баскетбола Ким, съобщи, че е срещнал момичето като бебе по време на посещение в Северна Корея и дори му е било позволено да я държи на ръце. Днес светът знае толкова малко за Джу-е, която е родена от съпругата на Ким Ри Сол-джу, че дори точната ѝ възраст остава неясна. Загадка е и дали има братя и сестри. (Южнокорейското разузнаване смята, че има поне един, вероятно двама братя и сестри – брат и друго дете, родени съответно през 2010 и 2017 г.)

Ким нямат никакви угризения да пренебрегнат потомци, които не са оценени като достатъчно строги за най-високата позиция, включително двамата по-големи братя на Ким Чен Ун (единият е смятан за твърде женствен, докато другият, който се е измъквал, за да посети концертите на Дисниленд и Ерик Клептън, е бил отписан като „опетнен от чуждо влияние“).

Ким очевидно вижда нещо в Джу-е. Но има ли тя силата, необходима за управлението на страна, толкова разбита, че анализатори казаха пред Daily Mail, че бързо ще се разпадне, ако не се управлява с желязна ръка?

Ограниченият публичен профил на Джу-е едва ли е социопатичен убиец, но и този на баща ѝ на същата възраст не е бил такъв. Тогава той е бил в частно училище в Швейцария, прекарвайки времето си в гледане на филми за Джеймс Бонд и рисуване на сложни картини на американските си баскетболни идоли.

Според доклад от 2023 г. на южнокорейската шпионска агенция, Националната разузнавателна служба (NIS), Джу-е никога не е ходила на училище, а се е обучавала у дома в Пхенян, столицата на Северна Корея.

Ездата е нейната особена страст, а също така е запалена по ските (Северна Корея има един „луксозен“ ски курорт) и плуването. Въпреки че Джу-е, според сведенията, живее през по-голямата част от времето в Пхенян, семейството може да се оттегли и в частен комплекс на брега на морето в крайбрежния град Уонсан на Японско море.

Родман, който го посети през 2013 г., го описа като „като Хавай или Ибиса, само че той е единственият, който живее там“. Имението, което е защитено от голяма охрана, разполага с плувни басейни с гигантски водни пързалки, тенис кортове, девет големи къщи за гости, център за отдих, театър, баскетболно игрище, частно пристанище, спортен стадион и стрелбище – всичко това е групирано около огромна вила, която Ким Чен Ун построи, когато дойде на власт.

Близкото частно летище беше превърнато в конна писта през 2019 г., когато самият Ким започна да язди. До релсите се намира железопътната гара „Лидерство“, където се помещава луксозно обзаведеният 250-метров влак на семейството. Гостите съобщават, че са се хранили с пресен омар и хубаво френско вино, докато влакът може да превозва Ким между 15-те имения, които притежават в цялата страна.

12 години със сигурност са крехка възраст, за да бъде поставен в светлината на прожекторите като наследник, но експертите по Корея казват, че Ким се нуждае от време, за да свикне населението с идеята за жена начело на страната.

Но нищо не е сигурно, особено ако Ким умре, когато дъщеря му е още малка, предупреждава Айдън Фостър-Картър, експерт по Северна Корея в университета в Лийдс.

„Ако умре утре, Бог знае, ще бъде като всяка средновековна история, която искате да прочетете. Ножовете ще бъдат извадени“, казва той пред Daily Mail. „Когато имате кръвна приемственост, винаги ще има завист, винаги ще има съперничещи си претенденти.“

Малко се знае за фракциите в режима в Пхенян, отбелязва той, но не се съмнява, че те съществуват. Той вярва, че много севернокорейци ще трябва да бъдат убедени, че младата Джу-е има мощни съюзници, преди да я приемат за върховен лидер.

Фостър-Картър определи избора на жена от Ким като „доста брилянтен“, защото поне предлага възможност за промяна, която, трагично за Северна Корея, не се е случвала от десетилетия. Остава да видим дали ужасяващата леля на Джу-е смята, че това е „доста брилянтно“. Страхотната по-малка сестра на Ким, 37-годишната Ким Йо-джонг, също е сочена за негов потенциален наследник.

Описвана като „мозъкът зад операцията“, Ким Йо е безмилостна и хитра политическа агентка, която служители в Пхенян са нарекли „жената дявол“ и „кръвожадният демон“. През 2021 г. тя е наредила няколко екзекуции на високопоставени държавни служители, просто защото са ѝ „действали на нервите“, според цитирана биография от 2023 г.

Йо остава много фаворизирана от лидера, за разлика от някои други членове на семейството, включително чичо, екзекутиран от Ким, и полубрат Ким Чен-нам, убит на летището в Куала Лумпур с нервнопаралитично вещество през 2017 г.

Йо-джонг също пътува до Китай, стискайки чанта Lady Dior, за която севернокорейците биха могли да работят цял ​​живот и пак никога не биха могли да си позволят.

Що се отнася до племенницата ѝ, Джу-е не изглежда сякаш би наранила и муха в момента. Но семейната история едва ли вещае нещо добро за момиче, което скоро може да се превърне в най-опасната тийнейджърка в света.