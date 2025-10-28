IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 40 вторични труса са регистрирани в Турция, най-малко 19 души са ранени

Три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени

28.10.2025 | 07:25 ч. 1
Снимка: X@mrlourage

Снимка: X@mrlourage

Над 40 вторични труса с различна сила е имало след снощното земетресение в Турция от 6,1 по скалата на Рихтер.  Eпицентърът е бил близо до град Съндъргъ във вилаета Балъкесир.  

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени.

"Най-малко 19 души са ранени", съобщи министърът на здравеопазването Кемал Мемисоглу. 

От 19-те ранени четирима души са пострадали вследствие на скачане и падане. Те са били освободени след преглед в болница, съобщи вестник „Милиет“.

„Всички ранени са в добро състояние и лечението им продължава в болници. Пожелавам им бързо възстановяване“, каза още Мемисоглу.

Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви. Паниката обаче е изкарала хората задълго навън.

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са били изпратени на място.

От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

Освен в Съндъргъ земетресението е било силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг. 

Усетено е и у нас. Епицентърът е на 320 км от Свиленград, на 360 км от Бургас. От Националния сеизмологичен център на БАН съобщиха, че трусът е усетено в голяма част от Южна България - Хасково, Димитровград, Бургас, Пловдив. 

Очевидци разказаха, че земетресението е било силно и е продължило дълго време.

Тагове:

Турция земетресение вторични трусове трус
