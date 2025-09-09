IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Свински глави бяха оставени пред джамии във Франция

Френската полиция води разследване

09.09.2025 | 14:23 ч. Обновена: 09.09.2025 | 15:07 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Френската полиция започна разследване, след като отсечени свински глави бяха открити пред няколко джамии в района на Париж, съобщи Франс 24.

"Правим всичко възможно да открием извършителите на тези отвратителни действия", написа местната полиция в социалната мрежа X. Главите са намерени по улиците на Париж и в три близки предградия.

Вътрешният министър Брюно Ретайо осъди случая, определяйки го като "скандален" и "абсолютно неприемлив". 

"Искам нашите мюсюлмански съграждани да могат да изповядват своята религия в мир", заяви той.

Шемс-Еддин Хафиз, ректор на Голямата парижка джамия, определи случилото се като "ислямофобски акт" и "нова и тъжна стъпка в ескалацията на омразата срещу мюсюлманите", като призова за обществена осъзнатост и национална солидарност срещу „опасната траектория“ на подобни прояви.

Във Франция се намират най-голямата мюсюлманска общност в Европейския съюз, както и на най-голямата еврейска общност извън Израел и САЩ. Според Агенцията на ЕС за основните права, в няколко европейски държави се наблюдава рязък ръст на ислямофобията и антисемитизма след началото на войната в Газа през октомври 2023 г., отбелязва БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

джамия Франция свински глави
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem