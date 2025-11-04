Русинова: Пътищата в България са в ужасно състояние от години

Европейската комисия трябва да провери и усвояването на еврофондовете за пътна безопасност у нас и състоянието на пътищата ни. Това съобщи председателят на Комисията по петициите в ЕП и изрази надежда от ЕК да изпратят писмен отговор. Петицията ще остане отворена и ще бъде и под контрола на ЕК.

Темата пред БНР коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики коментира. Експертът по пътна безопасност каза, че пътищата в България са в ужасно състояние от години.

"Да не говорим, че последните четири години, когато различни хора решиха, че няма да поддържат пътната инфраструктура, защото по този начин трупаха някакви политически дивиденти за сметка на живота и здравето на хората, тя се влоши още повече. Сега, в интерес на истината, за едно лято беше направено доста, но категорично няма как да се навакса цялото това изоставане", на мнение е Русинова.

Оценката за състоянието на пътната инфраструктура, представена от Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата Русинова оцени като направена "на твърде ниско ниво, доста аматьорски":

"Много работят, но никой не може да види резултатите и е малко срамно в един момент ние да видим, че Европейската комисия ни взимала на мониторинг, защото някой дреме някъде. Моят личен съвет и към министър-председателя, а и към другите институции в Народното събрание е, че тази държавна агенция трябва да се закрие", каза още експертът по пътна безопасност.

Русинова каза още, че е направен анализ колко пари се харчат. "Всъщност не разбираме къде отиват, за какво отиват тези пари, при положение, че ето вижте по какъв срамен момент стигаме - няколко наказателни процедури имаше срещу България именно заради неизпълнение на задачи, свързани с пътната безопасност".

"Идеята на създаването на Държавната агенция беше да бъде координатор между всички останали институции - МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието - министерства, които имат пряко отношение към министерство на транспорта. Само че тази държавна агенция беше така ръководена, че тя си играе на неправителствена организация. Тя прави кампании, занимава се с билбордове, но не прави същинската част - оценката на безопасността и мерките, които, де факто, трябва да прави", коментира още Русинова.

Тя е на мнение, че трябват ясни и категорични експертизи, които лежат върху много сериозни доказателства.

"При нито едно ПТП в България не е мерено съпротивлението на хлъзгане, например, или приплъзване на асфалтовото покритие, тъй като това е фактор, който се приема от вещите лица. Има достатъчно уреди. От 1968 година има такива уреди. Никога не съм прочела и експертиза, при която да е проверено състоянието на автомобилната гума", категорична е Русинова.