Възрастна жена загина при пътен инцидент във Варна

Тя е била блъсната от камион, пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

04.11.2025 | 10:51 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Жена на 74 години е загинала на място, след като е блъсната от товарен автомобил тази сутрин във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в града. 

Инцидентът е станал около 9 часа. Близо до катастрофата няма пешеходна пътека.

За БТА от полицията уточниха, че камионът, блъснал жената, е с варненска регистрация. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Работата по случая продължава. Предстои да бъде образувано досъдебно производство.

 

Варна загинала жена пътен инцидент
