Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента

09.09.2025 | 16:30 ч. Обновена: 09.09.2025 | 16:36 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, съобщи говорителят на законодателния орган Екрам Гири, цитиран от Франс прес.

"Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основната здание", заяви Гири. 

По-рано бе съобщено, че демонстранти са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.

Размириците, които избухнаха вчера, бяха предизвикани от блокирането на редица социални мрежи и от корупцията, която според протестиращите се шири в страната. В столицата Катманду и редица други големи градове в страната започнаха масови акции с участието на хиляди демонстранти. 

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи до 22 души, съобщи "Индия Дейли".  

По време на ескалацията на насилието в Катманду двама млади протестиращи бяха застреляни в един от районите на столицата, след като подпалиха сградата на местното полицейско управление и нападнаха неговите служители, допълва ТАСС. Представители на силите за сигурност откриха огън и още един човек загина при сблъсъци на улицата.

В четвъртък непалското правителство спря достъпа до приложения и социални мрежи, които не са били регистрирани в Министерството на комуникациите и информационните технологии на страната в определения срок и не спазват регулациите на правилтеството.  

Вчера в Катманду и в други големи градове в Непал започнаха масови демонстрации с участието на хиляди протестиращи, които се обявиха против мерките на правителството. Основни участници в протестите са студенти и активисти от поколението Z.

В столицата бяха разположени военнослужещи, за да поддържат реда, и беше въведен неограничен полицейски час. По време на сблъсъците между демонстранти и полиция загинаха 19 души, а над 500 бяха ранени. На фона на протестите властите възобновиха достъпа до социалните мрежи и премиерът на Непал Шарма Оли подаде оставка.

Това се случи Dnes

Тагове:

непал
