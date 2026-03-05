Защо НАТО трябва да се префокусира върху Северния Атлантик?

Западният алианс не е инвестирал достатъчно в необходимите възможности, за да попречи на Русия да се утвърди в Атлантика. Оперативният контрол и осведомеността за морската област в пропастта Гренландия-Исландия-Обединено кралство (GIUK), морският участък между тези страни, остават критични за способността на НАТО да поддържа свобода на действие в Атлантика, тъй като е изправен пред възраждаща се Русия. Ключови европейски съюзници с национални интереси за сигурност в региона трябва да направят целенасочени инвестиции, за да укрепят позицията си и да осигурят бойния капацитет на НАТО в пропастта GIUK.

Русия, подобно на Китай, вече е заявила амбициите си в Арктика. Те също така са добре запознати със стратегическото значение на региона.

Руският Северен флот се радва на целогодишен достъп до Атлантика без лед през пропастта GIUK от Мурманск на полуостров Кола. Москва изгражда и модернизира бази в отдалечени арктически земи, включително Земята на Франц Йосиф и Нова Земя, разполага противовъздушна отбрана и провежда редовни военноморски учения за нормализиране на операциите в Далечния север и Арктика.

Забележително е, че Русия подкрепя тази позиция с голям флот от ледоразбивачи, способни да действат в Арктика.

Междувременно НАТО разполага само с няколко, което дава на алианса изключително ограничен капацитет в покрити с лед води, дори когато Съединените щати се обръщат към Пакта за сътрудничество в областта на ледоразбивачите (ICE) с Канада и Финландия, за да дадат тласък на обновяването на флота от ледоразбивачи.

Освен това, руските подводници клас „Ясен“ и „Борей“ са проектирани да се изплъзнат от традиционното откриване и са въоръжени с усъвършенствани крилати и хиперзвукови ракети, за да застрашат активите на НАТО. Докато Европа постепенно се справя със задълженията за възпиране, Русия вече разполага с необходимите инструменти и платформи, за да се противопостави на алианса.

Въпреки че НАТО не е невеж по отношение на заплахата, усилията му са фрагментирани и недостатъчни. Постоянната морска група 1 на НАТО (SNMG1) редовно патрулира в пролома GIUK и Далечния север, като неотдавнашната ротация е водена от Дания, последвана от Холандия. Учения като „Динамичен мангуст“ и „Северен викинг“ тестват способностите за противолодъчна война между надводни кораби, подводници, морски патрулни самолети и хеликоптери.

Неотдавнашното разполагане на P-8 Poseidon на Кралските военновъздушни сили в Исландия повиши стратегическата стойност на предните оперативни места за противолодъчни операции. Тези мерки обаче не са достатъчни за последователен, широкообхватен план за укрепване на бариерата срещу все по-способния подводен флот на Русия.

Пътят напред зависи от група съюзници на фронтовата линия: Обединеното кралство, Холандия, Дания и Норвегия. Германското присъствие също би било от решаващо значение. Всички те инвестират в нови кораби и самолети, подходящи за операции в Северния Атлантик, но изискват фина настройка и ускорение.

Обединеното кралство започна да подсилва „атлантически бастион“ с нови договори за акустични сензори и автономни превозни средства, докато P-8 Poseidon на Кралските военновъздушни сили рутинно патрулират в пропастта и Норвежко море. Дания и Норвегия модернизират своите надводни флотилии, закупуват кораби, способни да работят в Арктика, и предоставят активи на ротациите на SNMG1. А Холандия, макар че закупува надводен кораб, способен да работи в Арктика, не разполага с способен морски патрулен самолет, който е от съществено значение за бъдещ конфликт от висок клас в региона.

Германия също стана критична за усилията в областта на сигурността в Северния Атлантик, като се стреми да стане редовен участник в патрулите на GIUK Gap.

Берлин получи и започна да въвежда в експлоатация новата си флотилия от морски патрулни самолети P-8 Poseidon, за да засили подводното наблюдение на НАТО, с намерението да действа редом с британски, норвежки и американски P-8. Успоредно с това, Германия и Исландия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната през октомври 2025 г., което позволява на германски фрегати, подводници и морски патрулни самолети да действат от исландските пристанища и авиобазата Кефлавик. Това установява предно присъствие, което укрепва позицията на НАТО за ранно предупреждение и осигурява по-постоянни патрули в Северния Атлантик.

Предвид стратегическото си местоположение, авиобазата Кефлавик в Исландия трябва да бъде епицентърът на тези подновени усилия.

Съчетаването на въздушни патрули с редовни разполагания на SNMG1 в морето би образувало многопластова мрежа за откриване, принуждавайки руските кораби да действат под постоянен натиск и намалявайки риска движенията им в Атлантика да останат незабелязани.

Подобна позиция няма да е евтина, но е далеч по-евтина от предоставянето на свободен достъп на нашите противници до трансатлантическите и арктическите връзки. Арктическите членове на НАТО вече са надхвърлили предишния показател от 2% от БВП за разходи за отбрана, като се придвижват към 3,5% от основната отбрана, с допълнителни 1,5% за разходи, свързани с отбраната. За тези страни 5% трябва да се разглеждат като долна граница, а не като таван, пишат за TNI Анна Густафсън и Райън Морман.

Надеждната защита както на пропастта между GIUK, така и на по-широкия арктически театър на военните действия трябва да остане приоритет за НАТО. Това означава повече инвестиции в платформи за противолодъчна война, сензори за морско дъно, патрулни кораби, способни да работят в ледени условия, ледоразбивачи и инфраструктура с двойно предназначение от Гренландия до Норвегия.

Опасността не е, че Европа няма капацитет, а че тя продължава да разпръсква капацитета си в твърде много мисии и региони.

След Студената война европейските военноморски сили дадоха приоритет на нискобюджетните експедиционни задачи и операциите за поддържане на мира пред бойните действия в блатисти води. Броят на корпусите намаля, уменията за противолодъчна борба се влошиха, а критичната инфраструктура беше пренебрегната. Обръщането на тази тенденция изисква лидерите, готови да признаят това, което планиращите сили вече знаят: ако Европа загуби GIUK Gap, тя ще загуби контролиран достъп до Атлантика и с него увереността, че американските подкрепления могат да го прекосят при криза.

Европейските лидери все още имат време да действат. Като концентрират нови инвестиции в противолодъчна война, съживяват Кефлавик като постоянен център и предоставят повече способни кораби и самолети на постоянна позиция в Северния Атлантик, Обединеното кралство, Нидерландия, Дания, Норвегия и Германия могат, с целенасочена помощ от САЩ, да направят Северния Атлантик безопасен за НАТО.