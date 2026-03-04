Войната с Иран може да остави САЩ без достатъчно „Томахоук“ при криза с Китай и Тайван

Операция „Епична ярост“ влоши критичния недостиг на ракети „Томахоук“ в САЩ с темпове на изразходване, които са неустойчиви и могат да направят САЩ уязвими в случай на избухване на по-голям конфликт, като война в Тайванския пролив.

„Томахоук” е едно от най-гъвкавите и издръжливи средства за първи удар на американския флот. Но „Томахок” е и ограничен, бавен за попълване и обвързан с ограниченията на подводниците/надводните кораби.

С GPS/INS насочване, „Томахоук” предлага прецизен удар срещу фиксирани цели. Особено ценна в първите дни на конфликта, „Томахок” често се използва за потискане на IADS възли и удари по C2 центрове, въздушни бази, ракетни батареи, радари и укрепени съоръжения.

Изстрелвана отвън на гъстата противовъздушна отбрана, „Томахоук” е оръжие за „дистанционно нападение”, което не излага на риск пилотите или самолетите в началната фаза на конфликта, когато системите за противовъздушна отбрана все още са непокътнати.

След изстрелването Tomahawk следва подзвуков полет на ниска височина, който е трудно забележим, защото следва релефа на терена, но не е напълно стелт.

Летящ ниско над морето и следващ терена, „Томахоук” следва контролни точки по планиран маршрут до фиксирана цел. Конвенционалната бойна глава е проектирана за прецизност.

Ограниченията на Tomahawk включват подзвукова скорост, което води до по-бавно достигане на целта в сравнение с балистичните или хиперзвуковите ракети и може да направи „Томахоук” уязвим за прехват от IADS, ако е натоварен лошо или маршрутът му е предсказуем. „Томахоук” се използва най-добре срещу фиксирани цели, което ограничава приложението на оръжието.

ВМС на САЩ са изразходвали значителна част от ограничения си арсенал от Tomahawk. Настоящото годишно производство се движи около 90 единици, което се счита за минимален темп на поддържане, но САЩ са предприели стъпки за значително увеличаване на производството, пише за 19FortyFive Харисън Кас, адвокат и журналист.

Но производството на всеки „Томахоук” отнема до две години поради специализираните компоненти и ограничената база от доставчици.

Три критични пречки водят до 24-месечен срок на доставка:

Първо: недостиг на задвижващи системи; веригата за доставки на твърди ракетни двигатели е изключително тясна, като само няколко специализирани подизпълнители са в състояние да ги произвеждат.

Второ: специализирани компоненти; всяка ракета съдържа хиляди прецизни части, включително усъвършенствани търсачи и сензори за съпоставяне с терена, много от които зависят от доставчици с единствен източник.

Трето, „студени“ производствени линии; производителите не могат просто да увеличат производството за една нощ, когато започне нещо като операция „Епична ярост“.

Така че замяната на разходите за една мащабна операция, като 800-те, използвани в операция „Иракска свобода“, би отнела десетилетие при темп от 90 единици годишно.

В началната „шокираща и внушаваща страх” фаза на операция „Епична ярост” бяха нанесени близо 900 удара през първите 12 часа.

„Томахоук” беше използван като едно от основните оръжия за унищожаване на иранската противовъздушна отбрана в началната салва.

Колко Tomahawks са били изстреляни, приблизително, не е ясно. Но над 13 разрушителя на ВМС на САЩ са били визуално потвърдени, че са изстреляли множество залпове; според оценки, през първите 72 часа са били изстреляни около 400 „Томахоук”.

Това потребление се равнява на около десет процента от целия запас на ВМС, готов за изстрелване, което предизвиква тревога за сценарий с „празни рафтове“, ако започне втори конфликт на друго място, например в Тихия океан. При производствената скорост на ВМС от 72 ракети „Томахоук“ за 2025 г., за да се възстановят запасите от първите три дни на „Епична ярост“, ще са необходими пет години.

Противниците наблюдават – не само способностите на „Томахоук”, но и способностите за поддържане. Съюзниците също наблюдават, любопитни да видят дали САЩ могат да поддържат борбата след първата седмица. Разходването на ограничени ресурси в Близкия изток налага алтернативни разходи в по-важни театри, като например Индо-Тихоокеанския регион.

Изразходването на ракети „Томахоук” подкопава готовността в Тихоокеанския регион, независимо дали това е оправдано, или не. Съюзници като Япония и Австралия, които са закупили ракети „Томахоук”, вероятно ще се сблъскат с забавяния в доставките.

А в най-лошия случай, при война в Тайванския пролив, целия запас от ракети „Томахоук” на Военноморските сили може да бъде изчерпан за броени дни.