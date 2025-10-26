СДВР се самосезира за стрелбата с въздушна пушка срещу чужденец

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работи за изясняване на инцидент с чужденец, срещу когото е стреляно с въздушна пушка, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От СДВР допълниха, че дирекцията се e самосезирала по случая на стрелба с въздушна пушка срещу чуждестранен гражданин своевременно и работи активно.

Сигнал към столичната полиция за инцидента не е подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това са предприети всички необходими действия по изясняване на случая, а работата по него продължава, посочиха от пресцентъра на МВР.

По-рано от публикация във фуйсбук стана ясно, че пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му. Благодарение на лекарите обаче зрението на мъжа е спасено.