Сашка Васева - одухотворена и смирена след срещата със смъртта

„Това, през което преминах, беше прелом. И в миналото остана онази Сашка, която искаше повърхностни неща, меркантилни”, това заяви Сашка Васева пред Мариян Станков – Мон Дьо в новия епизод на подкаста „Храмът на историите”. След нейната „среща със смъртта” певицата е одухотворена и смирена, но с все толкова позитивен поглед към нещата от живота.

Пред Мон Дьо легендата на попфолка в България се връща към първите си години на сцената и без притеснение разказва за времето, в което е градила образа си на „дива на попфолка“.

„Времената бяха такива, че човек се изкушава да се понесе по вълните. Бях просто гола, нахална и млада“, признава певицата. Васева си спомня с благодарност и за уроците на Стоянка Мутафова: „Стоянка Мутафова ме научи на A и Б на шоу бизнеса. Показа ми как се прави. И ми каза да забравя срама. И аз станах доста безсрамна“.

Днес обаче певицата гледа по-зряло на преживяното. „Журналистическата гилдия търсеше любовните афери, някакви неща, а в моят живот нямаше какво да бъде изписано“, казва тя.

Не крие и че съжалява за някои от нещата, които е правила и показвала: „Това е нещо съкровено, трябва да се пази за любимия човек. Не можеш така да го пръскаш навсякъде“.

Сашка Васева си спомня и за една от най-емблематичните си песни, която днес звучи почти пророчески – „Левовете в марки”, която вече е „Левовете в евро”. А оригиналът остава скъп спомен за нея.

„Това се оказва пророчество, тъй като година след това българският лев се връзва с немската марка. Откъде ще знам аз такива неща?“ — разказва певицата с усмивка. Според нея именно тази песен е помогнала на хората да се припознаят в нейното творчество: „Хората намериха себе си, оглеждайки се в тази песен. Отделно им хареса музиката и зазвуча от всички квартали. Изведнъж се оказах за две поредни години на върха“.

Голямата любов

Сашка Васева сподели и за първите си големи емоции в живота — тези, които не са от сцената, а от сърцето. „Първата си любов изпитах като бях на 17 години. Той замина да учи в Милано, в академия за художници. Баща му е италианец, майка му е българка. Не ми написа нито едно писмо. Върна се и доведе италианка“, разказва певицата.

Съдбата ги среща отново години по-късно на улицата в Дупница: „Той каза — кажи при Мон Дьо, че това е художникът, който е нарисувал Папа Йоан Павел II. Имам две картини — едната е неговият абстрактен поглед върху мен. Там съм гола“.

Васева не крие, че винаги е предизвиквала силни реакции у мъжете: „Имало е мъже, които се опитваха да ме пречупят, защото не понесоха силата ми. Затова имам песен — ‘Не искай да бъда друга’.“ Днес тя гледа напред: „Ако живееш със спомени, значи остаряваш. Не живея със спомени. Искам да бъда щастлива сега“.

По отношение бащата на децата ѝ, тя е категорична: „Отношенията ни не са приключили. Другари сме. Когато бях зле, той се обърна към цяла България. Аз безкрайно го уважавам. Дори да не ме беше спасил, пак огромното ми уважение — че той е баща на децата ми. Моят син ми казва: ‘Мамо, много те харесвам сега — умиротворена, одухотворена. Но никога не се знае кога ще това ще се промени“.

А когато се събужда сутрин, Сашка търси простите чудеса: „Когато се събудиш и светът все още е размазан, първото нещо, което искам да видя, е Рила планина. Обичам я много. Това е моята любов. Искам да видя птиците в полет, в далечината“.

На финала на разговора тя казва с типичното си чувство за хумор: „Ако името ми утре попадне в учебник по музика, нека под снимката пише: ‘Народен будител’. Шегувам се, не се виждам в учебниците. Това, което искам да остане след мен — тепърва ще го напиша“.