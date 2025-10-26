Божидар Саръбоюков е подгласник на "Изгряваща звезда" на Европейската атлетика

Полякът Хуберт Трошчанка беше избран за "Изгряваща звезда" на Европейската атлетика, а Божидар Саръбоюков и Матео Сиоли са подгласници. Церемонията по връчването на годишните награди се проведе в Батуми (Грузия).

Българинът стана европейски шампион на скок дължина в зала за мъже в Апелдоорн (Нидерландия), сребърен медалист на Европейското първенство за младежи под 23 години в Берген (Норвегия) и зае пето място на Световното първенство за мъже и жени в Токио (Япония).

Матео Сиоли взе европейската титла на скок височина за младежи под 23 години в Берген, стана европейски бронзов медалист на първенството в зала в Апелдоорн, записа второ място на Европейското първенство - първа лига в Мадрид, и завърши сезона с осмо място на Световното първенство в Токио.

Хуберт Трошчанка стана европейски шампион на десетобой за юноши под 20 години в Тампере (Финландия_ със световен рекорд на десетобой за юноши под 20 години. Рекордът му явно е натежал в класацията на експерти и фенове и той бе обявен за "Изгряваща звезда", а Саръбоюков и Сиоли са негови подгласници.

При жените в тази категория номер едно е Одри Веро (Швейцария) - европейска шампионка на 800 метра за девойки под 23 години и победителка в Диамантената лига.

При мъжете и жените Атлет и Атлетка на Европа са супер звездите на Арманд Дуплантис (Швеция) и Фемке Бол (Нидерландия).

Олимпийският шампион на овчарския скок Дуплантис завърши годината със световни титли в зала и на открито, победа на Диамантената лига и четири световни рекорда. Бол спечели световната титла на 400 метра с препятствия и Диамантената лига.

Дуплантис е за трети път Атлет на Европа, а Бол печели признанието също за трети път.

Подгласници на шведа са световният шампион на скок дължина Матия Фурлани (Италия) и световният шампион на 10 000 метра Джими Грасие (Франция).

При жените след Бол са двукратната световна шампионка на спортно ходене 20 км и 35 км Мария Перес (Испания) и световната шампионка на 100 метра с препятствия и европейска шампионка на 60 метра с препятствия в зала Дитаджи Камбунджи (Швейцария).

"Бих искал да изпратя най-сърдечните си поздравления на всички останали носители на награди и номинирани на тазгодишната вечер в Батуми. Беше прекрасно да си спомним за още една фантастична година в атлетиката и да отпразнуваме изключителните подвизи на тези, които са на и извън терена", каза президентът Карамаринов.

(БТА)