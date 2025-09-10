IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Туск: Съюзниците на Полша предложиха подкрепа за противовъздушната ѝ отбрана

Това стана след разговори с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Украйна и НАТО

10.09.2025 | 23:30 ч. Обновена: 10.09.2025 | 23:50 ч. 1
БГНЕС

Полша получи предложения за подкрепа за своята противовъздушна отбрана от европейските си съюзници, заяви полският премиер Доналд Туск.

Това стана след разговори с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Украйна и НАТО, предаде Ройтерс.

"В разговорите си днес получих не само демонстрации на солидарност с Полша, но преди всичко предложения за конкретна подкрепа за противовъздушната отбрана на нашата страна", написа Туск в "Екс", след като Полша свали предполагаеми руски дронове в своето въздушно пространство.

Доналд Туск Полша Нато Русия
