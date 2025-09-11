IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама украинци пробваха да внесат екплозиви в Грузия, арестуваха ги

Експлозивът е бил скрит в тайници в автомобила им

11.09.2025 | 18:15 ч. Обновена: 11.09.2025 | 19:50 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Грузинските служби за сигурност са задържали двама украински граждани, които се опитали да внесат нелегално в страната от Турция 2,4 килограма от взривното вещество хексоген, предаде Ройтерс, цитирайки грузинската новинарска агенция „Интерпрес“, предаде Ройтерс.

Експлозивът е бил скрит в тайници в автомобила на задържаните, съобщи „Интерпрес“ и добави, че двамата украинци са били арестувани вчера.

Службите за сигурност не разкриха имената на задържаните.

Грузински следователи се опитват да установят „дали е била подготвяна терористична атака в Грузия или Грузия е била транзитна страна“, посочва „Интерпрес“.

През юли Грузия задържа двама души за притежание и опит за продажба на уран на стойност три милиона щатски долара, който би могъл да се използва за създаване на смъртоносна бомба, пише БТА.

