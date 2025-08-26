IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Илиан Илиев обяви избраниците си за мачовете с Испания и Грузия

Ето и пълният състав

26.08.2025 | 13:55 ч. Обновена: 26.08.2025 | 14:11 ч. 0
Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026. На 4 септември “лъвовете” посрещат Испания на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 7 септември гостуват на Грузия на стадион “Борис Пайчадзе” в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници:

Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)

Полузащитници: 

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели: 

Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Алекс Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски). 

