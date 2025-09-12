Тръмп присъства на възпоменателна служба в Пентагона 24 години след терористичните атаки от 11/09

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп присъстваха на възпоменателна служба в Пентагона като част от националните събития по случай 24-ата годишнина от терористичните атаки на 11 септември, при които загинаха почти 3000 души.

Двамата се появиха в четвъртък сутринта заедно с министъра на отбраната Пийт Хегсет и началника на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, докато имената на жертвите, загубили живота си на правителствения обект във Вирджиния, бяха прочетени на глас.

Почти 3000 души загубиха живота си, когато два отвлечени самолета удариха кулите в центъра на Ню Йорк през 2001 г., причинявайки срутването им.

Високопоставени лица, политици и опечалени също участваха в събития, организирани и около Ground Zero в Ню Йорк, където някога са се намирали кулите близнаци и полето близо до Шанксвил, Пенсилвания, където полет 93 се разби, след като пътниците и екипажът се пребориха с четирима похитители.

Директорът на ФБР Каш Пател беше сред присъстващите на церемонията на мястото на Световния търговски център.

Опечалените вдигнаха снимки на своите близки там по време на минута мълчание, която отбеляза точния час, когато първият отвлечен самолет се удари в една от двете кули.

Дженифър Нилсен, чийто съпруг Трой беше убит при атаката, беше на церемонията, облечена в тениска с неговото име и лик. “Дори 24 години по-късно е сърцераздирателно“, каза тя.

Роналд Бука, чийто баща пожарникар също загина в трагедията, каза, че ежегодното възпоменание е шанс да “образоваме хората на този ден, особено по-младите поколения, и да се учим един от друг как да бъдем устойчиви, да се справяме със загубата и да се възстановяваме“.

Тазгодишните възпоменателни тържества, които обикновено се рекламират като ден на националното единство и идват в труден момент за САЩ. В сряда консервативният активист и близък съюзник на Тръмп Чарли Кърк беше убит от стрелец в университетски кампус в Юта. Убиецът все още е на свобода, докато американските власти се опитват да го открият.

Лидери от целия политически спектър осъдиха насилието.

В реч в Пентагона Тръмп похвали Кърк, заявявайки, че посмъртно ще го награди с Президентския медал на свободата.