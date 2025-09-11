24 г. от атентатите на 11 септември 2001 г: Какво знаем днес за деня, който промени света?

2025 година отбелязва 24 години от атаките на 11 септември 2001 г., когато Съединените щати бяха ударени от най-тежките терористични атаки в историята си. Четири пътнически самолета бяха отвлечени и използвани за атака срещу кулите близнаци в Ню Йорк и Пентагона. Изображенията на горящите небостъргачи и тяхното срутване разтърсиха света и остават визуален символ на ден, който отбеляза края на ерата на привидна безопасност. С близо 3000 жертви, 11 септември остава най-кървавият ден в американската мирновременна история. 11 септември 2001 г.

Денят, който промени света

На 11 септември 2001 г. Съединените щати бяха ударени от най-тежките терористични атаки в историята си. Четири самолета бяха отвлечени от членове на терористичната мрежа Ал Кайда. Два от тях бяха умишлено разбити в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, един удари Пентагона, а четвъртият, вероятно насочен към Капитолия или Белия дом, се разби в поле в Пенсилвания, след като пътници се опитаха да поемат контрола над машината.

Атаките са довели до приблизително 3000 жертви и над 25 000 ранени, превръщайки се в определящ момент за началото на 21-ви век. Образите на горящите кули и тяхното срутване остават запечатани в световната колективна памет.

Какво означаваше трагедията от 11 септември 2001 г.?

Полет 11 на American Airlines, първи удар В 8:46 ч. (нюйоркско време)

Boeing 767 на American Airlines, пътуващ от Бостън за Лос Анджелис, умишлено се разби в Северната кула на Световния търговски център. На борда е имало 92 души: 81 пътници (включително 5-мата терористи) и 11 членове на екипажа. Никой не оцелява. Ударът е убил на място и стотици хора в сградата.

Полет 175 на United Airlines - 17 минути по-късно, в 9:03 ч.

Друг Boeing 767 на United Airlines, се разби с висока скорост в Южната кула на Световния търговски център. Самолетът също е излетял от Бостън, пътувайки за Лос Анджелис. На борда е имало 65 души, 56 пътници (включително 5-ма терористи) и 9 членове на екипажа. По това време телевизионни станции по целия свят вече излъчваха на живо пожара в първата кула, а изображенията от втория удар се превърнаха във визуален символ на 11 септември.

Полет 77 на American Airlines - ударът в Пентагона в 9:37 ч. сутринта

Boeing 757 на American Airlines, пътуващ от Вашингтон Дълес за Лос Анджелис, се разби директно в Пентагона, щабквартирата на американските военни. На борда е имало 64 души, 58 пътници (включително 5-ма терористи) и 6-ма членове на екипажа. Всички са загинали на място, заедно с над 100 служители на Пентагона.

Полет 93 на United Airlines - героизмът на пътниците

Последният самолет, Boeing 757 на United Airlines, е излетял от Нюарк, Ню Джърси, с курс към Сан Франциско. На борда е имало 44 души, 37 пътници (включително 4-ма терористи) и 7 членове на екипажа. Вероятната цел: Белият дом или Капитолията. Но планът на терористите е осуетен от пътници, които, след като научават по телефона какво се е случило в Ню Йорк, се опитват да си върнат самолета.

В 10:03 ч. самолетът се разбива в поле в Шанксвил, Пенсилвания. Всички на борда загиват.

Общо четирите самолета убиват над 240 души на борда (включително 19-те терористи). На земята, в Ню Йорк и Вашингтон, са потвърдени допълнителни 3000 жертви, което прави този ден най-кървавия в мирновременната история на САЩ.

Това, което знаем днес, 24 години по-късно

През 2025 г. атаките от 11 септември остават чувствителна и емоционално заредена тема. Осама бин Ладен, мозъкът на атаките, е убит през 2011 г. от американските специални сили.

Всяка година в Ню Йорк, Вашингтон и Шанксвил се провеждат възпоменателни церемонии. Камбани бият, имената на жертвите се рецитират, а минути мълчание отбелязват точните моменти на удара. Всяка година в 8:46 ч. сутринта, в момента, в който самолетът удря Северната кула, църковните камбани на Ню Йорк бият.

На Ground Zero роднини на жертвите рецитират имената на хората на борда и полагат бели цветя пред Мемориала на 11 септември.

Ударът на втория самолет в 9:03 ч. сутринта се отбелязва с национална минута мълчание.

На Мемориала в Ню Йорк гигантска снимка на кулите близнаци в пламъци напомня на света за моментите, когато милиони са гледали на живо по телевизията краха на една епоха.

Във Вашингтон всяка година в 9:37 ч. сутринта се провежда тържествена церемония пред Пентагона. В Пенсилвания, в Шанксвил, има национален мемориал, посветен на героите от Полет 93.

Какво е построено на мястото на кулите близнаци?

Районът Ground Zero в Ню Йорк е превърнат в пространство на паметта и прераждането, символ на устойчивост и надежда. Единният Световен търговски център/WTC (известен също като „Кулата на свободата“ - комплекс от много сгради, където кулите близнаци са двете основни сгради на комплекса) - е открит през 2014 г. Той е най-високият небостъргач в Западното полукълбо, висок 541 метра.

Построен като символ на съпротива и свобода, сега той доминира силуета на Манхатън. Комплексът има общо седем сгради, всяка от които е кръстена на бившите сгради на Световния търговски център.

Националният мемориал и музей на 11 септември (известен също като Мемориал и музей на 11 септември) е част от комплекса на Световния търговски център в Ню Йорк, създаден в памет на атаките от 11 септември 2001 г., както и на бомбардировката в Световния търговски център от 26 февруари 1993 г.

Мемориалът се намира на мястото на Световния търговски център, където преди са се намирали кулите близнаци. Има два огромни басейна, построени върху основите на бившите кули, където са изписани имената на жертвите.

Подземният музей показва документи, свидетелства и артефакти от този исторически ден.

Транспортен възел „Окулус“ - е транспортният възел на Световния търговски център в Ню Йорк, железопътна гара и подземен търговски комплекс. „Окулус“ е крайна станция за железопътни услуги в Манхатън и служи също като възел за достъп до метрото и търговско пространство.