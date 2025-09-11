IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

В риториката, която идва от Вашингтон, няма нищо ниво

11.09.2025 | 14:53 ч. Обновена: 11.09.2025 | 15:23 ч.
Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата.

Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха Русия заради инцидента, като определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.

"Москва няма да направи нов коментар по случая. Нашето министерство на отбраната вече се изказа и дори предложи консултации, ако има нужда, няма какво повече да се добави" каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

"Що се отнася до риториката, която идва от Варшава, в нея няма нищо ново. Подобни изявления чуваме и от почти всички европейски столици напоследък. Просто наблюдаваме продължение по тази линия", допълни Песков. 

Говорителят на Кремъл допълни, че военното учение между Русия и Беларус, което ще започне утре в близост до полската граница, не е насочено срещу никоя държава. 

"Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", каза още Песков.

