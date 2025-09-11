Заради дроновете: Полша забрани гражданските полети в близост до Беларус и Украйна

Полша обяви, че ще ограничи въздушния трафик в източната част на страната, ден след като свали руски дронове над своя територия.

Въздушният трафик по границата на Полша с Беларус и Украйна ще бъде затворен за граждански полети, с редки изключения, до 9 декември.

„Мярката се въвежда, за да се гарантира националната сигурност“, уточняват властите.

В сряда, 10 септември, полските служби съобщиха, че въздушното пространство на страната – член на НАТО и ЕС – е било нарушено 19 пъти за един ден. Най-малко три дрона са били свалени, докато Полша и съюзниците ѝ от НАТО вдигнаха изтребители по тревога.