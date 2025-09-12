Министерството на финансите на САЩ настоява Г-7 и ЕС да наложат мита на Китай и Индия

Министерството на финансите на САЩ призова днес страните от Г-7 и членките на Европейския съюз да наложат "значителни мита" на стоките от Китай и Индия, за да спрат покупките на Пекин и Делхи на руски петрол. Американското ведомство свиква извънредна среща на министрите на финансите от Г-7, за да обсъдят усилията за засилване на натиска върху Русия да прекрати войната в Украйна, информира Ройтерс.

"Закупуването на руски петрол от Китай и Индия финансира военната машина на Путин и удължава безсмисленото избиване на украинския народ", подчерта говорител на финансовото министерство на САЩ в изявление, разпространено по електронната поща.

"В началото на тази седмица ясно заявихме на нашите съюзници от ЕС, че ако са сериозни в желанието си да сложат край на войната в собствения си заден двор, трябва да се присъединят към нас и да наложат значителни мита, които ще бъдат отменени в деня, в който войната приключи", добави говорителят.

Той заяви също, че страните от Г-7 също трябва да увеличат натиска върху Русия.

Президентът Доналд Тръмп наложи допълнителни мита от 25 процента върху вноса от Индия, за да окаже натиск върху Делхи да спре покупките си на руски суров петрол на по-ниски цени. Така общите наказателни мита върху индийските стоки, внасяни в САЩ достигнаха 50 процента.

Тръмп обаче се въздържа от налагането на допълнителни мита върху вноса от Китай във връзка с покупките на руски петрол, тъй като неговата администрация се стреми към търговско примирие с Пекин, посочва Ройтерс.

Финансовият министър Скот Бесънт ще пътува до Мадрид днес за пореден кръг преговори с китайския вицепремиер Хъ Лифън. Очаква се да бъдат обсъдени търговски въпроси, исканията на Вашингтон китайската компания "ТикТок" (TikTok) да се откаже от дейността си в САЩ и въпроси, свързани с борбата с прането на пари.

По-рано в петък Тръмп заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин се изчерпва, но се въздържа от коментари за нови санкции срещу Русия по време на интервю за "Фокс нюз".

В интервюто Тръмп изрази разочарование от неуспеха на Путин да спре войната въпреки усилията на американската администрация за установяване на мир в Украйна, пише БТА.