Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Обстоятелствата ще ви помогнат да стабилизирате връзката си. Около средата на седмицата ще се наложи да се справите с някои конфликтни ситуации. Приемете ги като необходимо изпитание, доказващо силата на взаимните ви чувства.

Телец

В началото на периода ще трябва да положите съзнателни усилия, за да провеждате разговорите с половинката „в рамките на добрия тон“. Той/тя на моменти може да се държи доста предизвикателно, при това без видима причина. Заложите ли на прословутото си търпение, ще преодолеете разногласията. В края на седмицата събитията ще са вълнуващи и окуражаващи.

Близнаци

Избягвайте обсъждането на важни въпроси, засягащи бъдещето на връзката ви. Няма да стигнете до споразумение, а мисълта, че обстановката е нестабилна, ще ви разтревожи. Изчакайте и оставете инициативата в ръцете на половинката си. В последните дни от периода, по време на пътуване или друг вид развлечение, ще придобиете яснота по въпросите, които ви интересуват и ще се почувствате обичани.

За останалите четете в teenproblem.net