Американец инсценира смъртта си, за да започне нов живот с жена, срещнал онлайн

Последните съобщения между Райън Боргварт и съпругата му Емили разкриват мъж, който вече е взел съдбоносното решение и то е да... изчезне от собствения си живот. Тогава близките му все още не са знаели, че гледат към края на една измама, а не към трагедия.

На 11 август 2024 г. Боргварт тръгва на привидно обикновено каяк пътуване в езерото Грийн Лейк, Уисконсин. Малко по-късно, докато приятели и съседи смятат, че е изчезнал, той пише на жена си, че е излязъл на езерото да гледа северното сияние.

"Би било хубаво да знам. Вече се чудех защо не си у дома. Би трябвало вече да съм свикнала. Толкова много нощи не знам къде си, когато закъсняваш", отговаря Емили — реплика, в която личат и тревога, и умора, защото това не е нищо ново.

Той я уверява, че я обича, пожелава ѝ лека нощ, а тя отвръща със същото.

Последното му съобщение е кратко и уж спокойно: "Скоро тръгвам обратно към брега." Часове по-късно, в 5 сутринта, Емили вече пише отчаяни съобщения: "Къде си?“; „Скъпи?"

Отговор така и не идва.

Докато тя и децата му започват да скърбят, истината е съвсем различна. Райън Боргварт месеци наред е кроял план как да "умре" в стария си живот и да започне нов — с жена, която е срещнал онлайн. Властите разбират едва по-късно, че още на 13 август канадските гранични служби са проверили паспорта му.

Шерифът на Грийн Лейк Марк Подол описва как всичко е било подготвено до последния детайл.

Разследването показва, че на 11 август Боргварт е направил снимки на паспорта си, сменил е имейла си, прехвърлил е пари в чужда банка и е поддържал контакт с жена от Узбекистан. В началото на 2024 г. той е сключил и застраховка живот за 375 000 долара — вероятно с мисълта да подсигури семейството си, ако изчезне завинаги.

В нощта на „изчезването“ той изнася електрически велосипед до лодките, излиза в езерото с каяк и малка детска надуваема лодка, обръща каяка, за да изглежда като инцидент, и доплува с надуваемата лодка до брега. Оттам се качва на колелото, кара през нощта до Мадисън, хваща автобус за Детройт, после към канадската граница и накрая се качва на самолет за Европа.

През есента на 2024 г. полицията вече е наясно, че той е жив и някъде в Източна Европа

По думите на Подол, впоследствие властите успели да се свържат с Боргварт с помощта на рускоговоряща жена — вероятно същата, с която е общувал онлайн. Той дори изпратил видео, за да докаже, че е "жив и в безопасност", и обяснил подробно как е осъществил плана си.

В крайна сметка, в края на годината Боргварт се връща "доброволно"

Но животът му вече е съсипан. Жена му подава молба за развод и през май бракът им официално приключва. В съда той се признава за виновен в подвеждане на властите и през август получава присъда от 89 дни затвор — точно колкото дни е бил в неизвестност. Допълнително е осъден да плати 30 000 долара обезщетение.

"Дълбоко съжалявам за действията си онази нощ и за болката, която причиних на семейството и приятелите си", казва Боргварт пред съдиите, макар че вече е късно да поправят щетите, пише People.