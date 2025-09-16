Чешките боеприпаси за Украйна предизвикаха брожение и критики

Успешният опит на Чехия да достави над един милион артилерийски снаряда за Украйна е обект на критики от популистката партия, която води в анкетите преди парламентарните избори в страната през октомври, пише Politico.

Лидерът на партията АНО и бивш премиер Андрей Бабиш заяви, че инициативата, която вече е доставила 1 милион патрона тази година, струва твърде много пари на данъкоплатците, които би трябвало да бъдат похарчени „за нашите собствени хора“. В интервю за Ройтерс той нарече кампанията „гнила“ и каза, че ще бъде отменена, ако се върне на власт.

„Въз основа на информацията, с която разполагаме, има неподходящи маржове на печалба, лошо качество и съмнителни доставчици. Поради тези причини това трябва да се управлява на ниво НАТО“, каза заместник-председателят на ANO Карел Хавличек пред POLITICO.

Чешкото правителство, под ръководството на премиера Петр Фиала, защити инициативата за боеприпаси.

„Всяко спиране на инициативата би било истински подарък за руския президент Владимир Путин. Тези, които говорят за това, залагат на сигурността на Европа“, предупреди миналия месец външният министър Ян Липавски на среща с чешки посланици.

Прага започна усилията за доставка на боеприпаси през 2024 г. в отговор на забавянето на САЩ в изпращането на снаряди за Украйна. Недостигът лишаваше силите на Киев от ключови оръжия в момент, когато Русия беше подпомагана от съюзника си Северна Корея и придобиваше предимство на бойното поле.

Чешкият президент Петър Павел заяви, че преди инициативата Русия е имала десетократно предимство в артилерийските боеприпаси, но оттогава то е намаляло до 2 към 1 в полза на Москва.

Инициативата събира западни дарения от боеприпаси, а също така купува снаряди на световния пазар и изпраща общата сума в Киев. Това облекчава тежестта върху други страни, а организаторите заявиха, че нарастващият брой дарения е доказателство за нейния успех.

Миналата година Чехия координира доставката на 1,5 милиона патрона с голям калибър с финансов принос от 14 държави. Тази година целта е да достави 1,8 милиона патрона, заяви Алеш Витечка, ръководител на Междуправителствената агенция за сътрудничество в областта на отбраната.

Усилията бяха критикувани заради липса на прозрачност, но в интервю за Би Би Си Павел нарече подобни оплаквания „усилия за подкопаване на инициативата“.

Скептицизмът на ANO относно усилията за доставка на боеприпаси обаче намери отклик сред чешките избиратели. Анкета от юни, проведена от организацията Stem, попита за нивото на чешка подкрепа за Украйна: 49% казаха, че е твърде много, 29%, че е горе-долу правилно, а 6% смятат, че не е достатъчно.

Свързани статии Чехия отказва да се включи в покупките на оръжие от САЩ за Украйна

Витечка подчерта, че правителството се стреми да бъде максимално прозрачно, но отбеляза, че част от информацията трябва да бъде скрита от обществеността. „Не можем публично да разкриваме вида или цената на боеприпасите, тяхното предназначение или датата на доставка. Всяко едно дарение обаче се отчита ежеседмично“, каза той.

Чрез инициативата за боеприпаси, добави той, Чехия е започнала да играе важна роля в организирането на военна помощ за Украйна, без да поема по-голяма финансова тежест.

Мартин Вокалек, ръководител на брюкселския офис на чешкия мозъчен тръст Europeum, се съгласи и добави, че Прага е придобила значително политическо влияние, като е организирала инициативата.

Напускащият постоянен представител на Чехия в Комитета по политика и сигурност на ЕС, Йитка Латал Знаменачкова, също заяви пред чешката информационна агенция ČTK, че инициативата на Прага за боеприпаси ѝ е спечелила признание в Брюксел и е утвърдила Чехия като конструктивна страна, която може да намира компромиси между държавите членки.

Но въпреки широката подкрепа на проекта в Брюксел и Киев, той предизвика обществено подозрение у дома, тъй като чехите стават все по-скептични към войната в Украйна.

„Тъй като само малцина вярват, че Украйна ще победи, а още по-малко вярват, че ще има бързо решение, те не виждат смисъл в изпращането на военна помощ“, каза Иржи Таборски, анализатор в Stem.

Вокалек каза, че Бабиш и неговата партия се възползват от това настроение, за да атакуват кампанията за доставка на боеприпаси. ANO има подкрепата на 32 процента от избирателите, според проучване на POLITICO, докато коалицията „Сполу“ на Фиала има само 21 процента.

Ако Бабиш спази думата си и прекрати инициативата за боеприпаси, другите западни партньори на Украйна ще трябва да допринесат повече, предупреди Вокалек.

Павел също така заяви, че не може да гарантира приемствеността на чешката политика по отношение на Украйна, тъй като това зависи от резултата от октомврийските избори.

Въпреки това, Витечка каза, че е оптимист, че чехите са готови да продължат да допринасят за войната и да подкрепят Украйна. „Един от най-големите стълбове на нашата подкрепа е краудфъндингът. Удивен съм колко отзивчиви са чехите, когато виждам дарения, например за гаубици или хеликоптери“, каза директорът.

Доброволческа инициатива, наричаща се „Dárek pro Putina“ („Подарък за Путин“), е събрала над 1 милиард крони (41 милиона евро) от над 360 000 дарения за закупуване на артилерия, бронетранспортьори и дори хеликоптер „Black Hawk“ за Украйна.

Витечка отдава тази щедрост на историческата памет на чешката нация. Страната е окупирана от нацистки германски сили след Мюнхенската конференция през 1938 г. и от съветски войски след Втората световна война, които през 1968 г. смазват „размразяването“ на комунизма, представено от Пражката пролет.