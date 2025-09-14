Край на сандалите – маратонките, които ги заменят тази есен

Независимо от сезона или модните тенденции, маратонките винаги ще бъдат на мода. С настъпването на есента се оказва, че много от любимите ни модели на летни маратонки ще останат в ротация – тесни ретро маратонки, модели „Мери Джейн“, сребърни покрития и животински принтове ще продължат да доминират в пространството. За тези, които търсят нещо особено класическо, ще сме свидетели и на завръщане към класическите ниски бели обувки и маратонките в основни цветове.

Прочетете по-долу нашата разбивка на седем забележителни есенни тенденции при маратонките, които да опитате.

Тесни ретро силуети

Тънките ретро маратонки са в центъра на вниманието през цялата година. От зимата насам, вдъхновеният от европейската улична мода стил замени дълго обичаните маратонки на високи и обемни платформи и ултрамодерните ниски обувки на платформа с аеродинамичен дизайн, който изглежда елегантен, но е твърде спортен. Според стилистите, преминаването към тесни обувки е в съответствие с цялостното възприемане на по-тесни силуети в индустрията – от якета до дънки.

За щастие на любителите на модата, много марки обувки са се възползвали от тенденцията, така че пазарът предлага огромен набор от опции. Обувката има тънка или едва забележима подметка или платформа и това е перфектният контраст със супер торбестите модели, които бяха на мода през последните години.

