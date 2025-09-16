IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха мъж, вдигнал дрон над замъка Уиндзор

Драконовски мерки преди посещението на Тръмп

16.09.2025 | 20:22 ч.
Мъж бе арестуван днес, след като в близост до замъка Уиндзор е бил забелязан летящ дрон, предаде Асошиейтед прес. Информацията за ареста бе разпространен ден преди посещението на американския президент Доналд Тръмп в Обединеното кралство.

Британската полиция заяви, че мъжът е задържан по подозрение в нарушаване на ограниченията по отношение на въздушното пространство, въведени като част от засилените мерки за сигурност.

Визитата на Тръмп ще включва официална вечеря в замъка утре, организирана от британския крал Чарлз Трети.

Задържаният мъж е на 37 години и живее в предградие на Лондон. Той е понастоящем в ареста.

Ограниченията във въздушното пространство ще останат в сила до четвъртък.

Полицията съобщи още, че за гарантиране на сигурността по време на визитата Уиндзор се наблюдава от въздуха, по улиците са разположени въоръжени служители, а по река Темза патрулират полицейски екипи.

