Задържаха мъж, вдигнал дрон над замъка Уиндзор

Мъж бе арестуван днес, след като в близост до замъка Уиндзор е бил забелязан летящ дрон, предаде Асошиейтед прес. Информацията за ареста бе разпространен ден преди посещението на американския президент Доналд Тръмп в Обединеното кралство.

Британската полиция заяви, че мъжът е задържан по подозрение в нарушаване на ограниченията по отношение на въздушното пространство, въведени като част от засилените мерки за сигурност.

Визитата на Тръмп ще включва официална вечеря в замъка утре, организирана от британския крал Чарлз Трети.

Задържаният мъж е на 37 години и живее в предградие на Лондон. Той е понастоящем в ареста.

Ограниченията във въздушното пространство ще останат в сила до четвъртък.

Полицията съобщи още, че за гарантиране на сигурността по време на визитата Уиндзор се наблюдава от въздуха, по улиците са разположени въоръжени служители, а по река Темза патрулират полицейски екипи.