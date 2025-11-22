ГЕРБ: Членовете ни в ОИК - Варна ще гласуват против свалянето на Коцев

Изпълнителната комисия на ГЕРБ се събра на извънредно заседание заради казуса с кмета на Варна Благомир Коцев.

Партията взе единодушно решение да инструктира своите представители в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да гласуват "против" предсрочното прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев, обяви след заседанието проф. Костадин Ангелов.

"Като с това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи. Не искаме ГЕРБ и името на партията, и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората."

Квотата на ГЕРБ е 8 души от 18. Тя е блокираща, уточни депутатът Тома Биков.

"Без нашите гласове не може да се вземе такова решение. Нашето мнение е, че тези решения, ако има проблеми, трябва да се взимат от съда, а не с участието на наши представители, за да може след това да се каже, че ние искаме да управляваме Варна през задния вход. Смятаме, че е много по-добре, а от партийна гледна точка още по-добре, ние да се явим на редовни избори и да ги спечелим, защото Варна се управлява зле по мнението на много хора."

"Ако Коцев е легитимния кмет на Варна, нека да остане, ако е нарушил закона – това не е преценка на политиците", изрази мнение Владислав Горанов.

"Очевидно е, че просто искат да го махнат като кмет. Нямам съмнение, че зад това стоят управляващият дует Бойко Борисов и Делян Пеевски", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Тази седмица стана ясно, че Благомир Коцев ще бъде преместен в ареста във Варна. В момента той се намира в ареста на Националната следствена служба.