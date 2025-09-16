Италия ще екстрадира украинец по случая "Северен поток"

Италиански съд нареди екстрадирането на украински гражданин в Германия по обвинения, свързани със саботажа на газопровода "Северен поток" през 2022 г., свързващ Русия с Европа.

Става дума за Серхий Кузнецов, арестуван в Италия миналия месец по германска заповед за арест. Той отрича участие и ще обжалва решението, съобщи неговият адвокат Никола Канестрини пред АФП.

Кузнецов, който твърди, че по време на инцидента е бил член на Украинските въоръжени сили, е обвинен, че е част от клетка, поставила експлозиви на подводните тръби през септември 2022 г.

Съдът в Болоня постанови, че ако бъде признат за виновен в Германия, той може да получи до 15 години затвор.

Газопроводите, които в продължение на години доставяха руски газ за Европа, бяха повредени от мощни взривове само няколко месеца след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Западните държави, подкрепящи Киев, първоначално обвиниха Русия, която от своя страна обвини тях. Германските разследвания идентифицираха украинска клетка от петима мъже и една жена като извършители на взривовете.

При ареста Кузнецов е обвинен, че е използвал фалшиви документи, за да наеме яхта, която е отплавала от германския град Росток за извършване на атаките.

Кузнецов твърди, че е бил в Украйна по време на взривовете и ще обжалва решението на Болонския съд за екстрадиция в Германия, каза адвокатът му.

Очаква се Касационният съд на Италия да вземе окончателно решение по случая след около месец. Междувременно Кузнецов се намира в затвор в северна Италия.