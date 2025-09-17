Дали войната в Украйна се удължава предимно, за да обслужва интересите на Пекин?

По същия начин бяха необходими усилията на пенсиониран британски съдия от Върховния съд и специална парламентарна комисия, за да се принуди правителството на Обединеното кралство да разследва редица подозрителни смъртни случаи на лица, свързани с Русия, пише в анализ за WSJ колумнистът Холман У. Дженкинс-младши.

Когато Русия подготвяше инвазията си в Украйна през 2022 г., президентът Байдън все още се опитваше да договори ограничения на руските кибератаки срещу американски компании. Саботаж на западна територия? Да. Заговори за убийства с екзотични отрови? Да. Руският президент отправя ядрени заплахи? Да. Кампанията на Кремъл за сплашване е била доста непрекъсната, с изключение на краткото затишие по време на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. Резултатът е все по-дълбока стратегическа дупка за Русия.

Невооръжената инвазия на Русия с дронове във въздушното пространство на членовете на НАТО Полша и Румъния този месец няма да промени нищо в стабилния и задълбочаващ се – макар и незабележим и постепенен – ангажимент на Запада към отбраната на Украйна. Дори стратегически наивният президент Тръмп изглежда започва да разбира нещата. Да, войната започна по времето на Байдън. Не, този факт не може да се използва, за да се предпази президентството на Тръмп от много големите последствия от провала на Запада в Украйна.

Путин може да има доминация в ескалацията, но в една война, която е загуба за Русия от стратегическа, икономическа и политическа гледна точка.

В моите очи, акцията с дроновете прилича на опит на Кремъл да покаже, че има още една карта, която да изиграе. Евтино призоваване на израелски и украински подвизи с дронове, нарушенията на въздушното пространство от миналата седмица се основават на широко разгласяваната асиметрия: Западът може бързо да изчерпи ракетите си за милиони долари, за да сваля 10 000 доларови невъоръжени изделия от пластмаса, шперплат и електроника.

Но дилемата е реална само докато Русия изпраща невъоръжени дронове, за да дразни западната общественост. Ако Русия наруши въздушното пространство на съюзниците с въоръжени дронове или действително атакува цели, НАТО може (и трябва) да организира унищожителен отговор, започвайки с крилати ракети, за да унищожи руските фабрики за дронове.

Паралел: Оперативният гений на германската армия по време на Втората световна война беше Ерих фон Манщайн, чийто „ум“ Хитлер хвалеше, дори когато се оплакваше, че е „твърде независим“. Манщайн беше магнит за всички, които виждаха колко зле върви войната. Клаус фон Щауфенберг, от драматизирания от Том Круз заговор за убийство, проведе частна среща с Манщайн. Фелдмаршалите Гюнтер фон Клуге и Ервин Ромел, неговите началници, обещаха по време на вечеря, че са готови да служат под негово командване.

Биографът на Манщайн, Бенуа Лемай, изглежда нерешен между амбицията и желанието, но Манщайн остана лоялен, защото смяташе, че Хитлер в крайна сметка ще се обърне към него, за да спаси Германия от поражението и окупацията.

Путин се бори в собствената си война. Руските елити със сигурност водят разговори, както са правили Манщайн и колегите му. Путин се е опитал да реши проблема с генералите, които са „твърде независими“, като е направил невъзможно за никого да се отличи на бойното поле. По този начин войната продължава безрезултатно и некомпетентно. Един от малкото, които са се прославили, Сергей Суровикин, на когото се приписват подготовките, позволили на Русия да устои на контраатаката на Украйна през 2023 г., наскоро се появи отново на дипломатическа функция в руското посолство в Алжир.

Колективният Запад, председателстван от продължението на Байдън-Тръмп, е направил своя залог за всичко това. Този залог трябва да бъде преосмислен. Той се състои в подпомагане на Украйна да защити територията и въздушното си пространство, като същевременно се подхожда с предпазливост, дори загриженост, към оказването на прекалено голям натиск върху Путин, в надеждата, че разходите, които той вече понася, ще го вдъхновят да потърси примирие, което да спаси честта му.

Тръмп, с неговата странна представа, че той и Путин са приятели, и още по-странното му придържане към идеята, че Путин знае какво прави, е особено склонен към тази грешка в преценката. Но дори и в условия на тотална война в полицейска държава, по-компетентна от Русия, в нацистка Германия имаше много повече хора, които имаха значение, освен Хитлер.

За съжаление, докато несигурният залог на Запада за преломния момент на Путин остава в неизвестност, нов и натрапчив фактор е големият брат на Путин в Китай. За да разберем правилно ситуацията, 2026 г. може да бъде годината, в която ще започнем да разглеждаме войната в Украйна като китайска прокси война срещу Запада. Правителството в Пекин е поело основна роля в поддържането на войната. Доколкото в руската система има човек като Манщайн, 2026 г. може да бъде и годината, в която той и неговите съратници ще започнат да се питат дали войната се удължава, за да служи на интересите на Китай.