Украйна се бори да идентифицира останките на хиляди войници, роднините чакат

Мина повече от година, откакто съпругът на Анастасия Цветкова изчезна в битка с руснаците близо до източния град Покровск. И тя не знае дали е жив или мъртъв.

Русия не предоставя рутинно информация за заловените или убитите, а също така няма новини от други войници или от Международния червен кръст, които понякога могат да посещават лагери за военнопленници.

Ако Ярослав Качемасов наистина е бил убит на фронта, тогава скорошното репатриране на хиляди тела може поне да позволи на Цветкова да скърби.

И все пак дори това изглежда далечна перспектива, тъй като украинските криминалистични лаборатории за идентификация са претоварени не само от внезапното пристигане на толкова много тела, но и от трудността при идентифицирането на останките, които може да са изгорени или разчленени, пише Ройтерс.

29-годишната зъболекарка, живееща в Киев, е предоставила ДНК проба на съпруга си, попълнила е десетки формуляри, написала е писма и се е присъединила към групи в социалните медии, докато е търсела информация.

37-годишният Качемасов изчезна по време на втората си бойна мисия близо до Покровск , който Русия атакува от месеци. Мястото, където изчезна, сега е окупирано от Русия.

„Несигурността беше най-трудна“, каза Цветкова пред Ройтерс. „Вашият любим човек, с когото сте заедно ден след ден в продължение на 11 години - сега има такъв информационен вакуум, че просто не знаете абсолютно нищо.“

Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., стотици хиляди бяха убити или ранени от двете страни. Най-малко 70 000 украински войници и цивилни са обявени за изчезнали.

През последните четири месеца над 7000 предимно неидентифицирани тела са докарани в Украйна

в хладилни вагони и камиони, като купчините бели найлонови чували са мрачно напомняне за цената на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война.

Ройтерс разговаря с осем експерти, включително полицейски следователи, министъра на вътрешните работи, украински и международни криминалисти и доброволци, и посети съдебномедицинска ДНК лаборатория в Киев.

Много от телата са в разпад или на фрагменти, така че подобни лаборатории са ключови за идентифицирането им. Но процесът на установяване и съпоставяне на всеки ДНК профил може да отнеме много месеци.

От 2022 г. насам Министерството на вътрешните работи е разширило своите ДНК лаборатории от девет на 20 и е увеличило повече от два пъти броя на съдебните генетики до 450, според Руслан Абасов, заместник-директор на центъра за криминалистични изследвания на министерството.

Но началото на мащабните размени беше шок

Експерти по защитно облекло и еднократни гащеризони провеждат ДНК тестове и съпоставят профили на изчезнали лица. Но някои случаи са толкова сложни, че може да са необходими до 30 опита за намиране на ДНК съвпадение.

Украйна едва наскоро започна рутинно да събира ДНК проби от действащи войници в случай на изчезване или смърт, така че следователите често са изправени пред много по-сложната задача да използват ДНК-то на роднини, за да намерят съвпадение.

Освен че е логистично предизвикателство, внезапният приток на останки послужи като напомняне за загубите на Украйна.

Властите в Киев и Москва като цяло мълчат относно общия брой на убитите и ранените войници.

Според оценките, досега във войната са били убити или ранени над 950 000 руснаци срещу 400 000 украинци

Според официални данни, към миналия месец Украйна е получила 11 744 тела. Но 6060 от тях са пристигнали само през юни, а още 1000 през август.

Украинските власти отказаха да предоставят данни за броя на телата, които Украйна е изпратила обратно в Русия; това е цифра, която би могла да подскаже колко територия губят силите на Киев, където не могат да възстановят загиналите си.

Руски представители заявиха, че са получили само 78 през юни. Преговарящият на Москва за Украйна, Владимир Медински, предположи, че Украйна се бави - нещо, което Киев отрича.

Министърът на вътрешните работи Игор Клименко обвини Русия, че е усложнила процеса на идентификация, като е предала някои от телата по хаотичен начин.

Клименко също така заяви, че Украйна досега е идентифицирала най-малко 20 тела, принадлежащи на руски военнослужещи - нещо, за което Медински заяви, че няма доказателства.

От юни 2022 г. насам Международният комитет на Червения кръст е участвал в повече от 50 операции по репатриране, а също така е помогнал на Украйна с хладилни камиони, чували за трупове и защитно оборудване, заяви координаторът на криминалистиката на МКЧК Андрес Родригес Зоро.

След като телата пристигнат в Украйна, хладилни камиони ги доставят до морги в различни градове и населени места.

В края на юни в една от киевските морги около дузина мъже в бели защитни костюми отвориха хладилен камион, превозващ около 50 тела, и внимателно разтовариха белите чували за трупове.

Докато всеки от тях беше отварян за проверка, въздухът се изпълни с остра, сладникава миризма. След това следователите извадиха по-малки, черни торбички, съдържащи тяло или части от тялото.

Полицейският следовател Олга Сидоренко обясни, че първоначалните проверки са били за невзривени боеприпаси, както и за униформи, документи, етикети и други лични вещи.

Тя и нейните колеги са първата точка за контакт за семействата на изчезналите войници.

След като узнала от военните власти, че съпругът ѝ е изчезнал, Цветкова образувала наказателно дело в Националната полиция, както е предписано, и подала описание.

Но с толкова много тела в моргите, идентифицирането може да отнеме 14 месеца

Екипите му работят през по-голямата част от денонощието. Безупречно чистата лаборатория в Киев е оборудвана с генератори и батерии за евентуални прекъсвания на електрозахранването, които станаха често срещани, след като Русия бомбардира електропреносната мрежа на Украйна.

Екипите работят на смени, за да се използва максимално пространството и оборудването. Лабораториите вземат проби от телата и от роднини на изчезналите, обикновено когато няма налична ДНК от изчезналия войник.