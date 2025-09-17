IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лукашенко: Основната цел е да се предотврати ескалация с Полша

Мое лично решение беше да се оттегля от границата

17.09.2025 | 19:08 ч. Обновена: 17.09.2025 | 19:57 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че Варшава отдавна се опитва да провокира Минск и определи за своя основна цел предотвратяването на ескалация с Полша, съобщава БелТА.

На среща с идеологически активисти, исторически и експертни общности, посветена на Деня на националното единство, Лукашенко, по-специално, спомена реакцията на Полша на беларуско-руските военни учения „Запад-2025“.

Мое лично решение беше да се оттегля от границата. Да не ги провокирам“, заяви Лукашенко.

Въпреки това, отбеляза той, полската страна е намерила претекст да затвори границата с Беларус.

„Те отдавна търсят провокация. Но тя не работи. Въвеждаме безвизов режим: „Моля, елате!“ И те строят стена на границата. И след това затварят границата“, отбеляза беларуският лидер. „Те искат нещо. Моята основна задача е да предотвратя ескалация. Не трябва да има причина.“

Лукашенко заяви, че винаги се е стремял да осигури добри отношения на Беларус с Полша и балтийските държави.

„Винаги съм се стремял към това. Винаги съм готов за това“, каза той, отговаряйки на въпрос кога отношенията с тези страни биха могли да се подобрят.

