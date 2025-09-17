Френски самолет кръжал цял час над Корсика, авиодиспечера... спял

Френски самолет беше принуден да кръжи един час над Корсика, докато наземният персонал се опитвал да събуди спящия авиодиспечер.

Еърбъс А320 на Air Corsica се спускал малко след полунощ във вторник към летище „Наполеон Бонапарт“ в Аячо, столицата на френския средиземноморски остров, когато контролната кула не отговорила на радиообажданията.

Само един диспечер бил на смяна и чакал полета от Париж, който закъснял с един час, а единствената 2400-метрова писта била тъмна, според островния вестник Corse Matin.

Разговаряйки с регионалните диспечери, пилотите решили да кръжат над залива Аячо, докато пожарният екип на летището се опитал да достигне до диспечера в кулата.

„Пожарната не получи отговор от кулата и алармира жандармерията“, разказва капитанът на самолета, който не беше назован.

Ключалките на вратите на кулата очевидно са забавили достъпа, но персоналът в крайна сметка се е изкачил по стълбите и е намерил диспечера да спи на бюрото си. Събудили го и той е включил светлините на пистата и е разрешил на самолета да се приближи. Машината е кацнала без инциденти.

„В кариерата си от няколко десетилетия никога не съм се сблъсквал с подобна ситуация. Направихме малка обиколка. В нито един момент не е имало паника. Всички са останали спокойни. Пътниците се отнесоха към инцидента с добро настроение", допълни капитанът.

Диспетчерът е бил тестван за наркотици и алкохол. Пробите му са били отрицателни. Летище Аячо, което обработва повече от 50 търговски полета на ден, е отказало коментар за инцидента, както и Френската администрация за гражданска авиация.

Самолетът, който е бил във връзка с диспечерите на подхода в района, е бил готов да се отклони към Бастия, пристанищен град от другата страна на острова.

Френските авиодиспечери, които са държавни служители, организираха многократни стачки в знак на протест срещу това, което според тях е недостиг на персонал и лоши условия на труд, които причиняват умора и стрес.

Те са сред най-високоплатените в света, а някои печелят до 120 000 евро годишно. Те също така се пенсионират преждевременно поради стресиращата работа и напускат с пълни пенсии между 50 и 59 години. Евроконтрол, европейският орган за контрол на въздушното движение, заяви, че Франция има едни от най-разрушителните стачки на континента.