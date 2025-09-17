Америка отново обича кокаина - новият наркокрал на Мексико "Менчо" пълни джобовете

От строго охранявано планинско скривалище в сърцето на Сиера Мадре, 59-годишният Немесио „Менчо“ Осегера царува като новият наркокрал на Мексико, подпомогнат в изкачването си от възраждащата се любов на Америка към кокаина и ескалиращата война на администрацията на Тръмп срещу фентанила .

Осегера прекара десетилетия в изграждането на своя картел „Ново поколение Халиско“ в транснационална престъпна организация, достатъчно свирепа, за да изкове нов подземен ред в Мексико, измествайки картела Синалоа, разкъсван от враждуващи фракции , като най-големия наркодилър в света, пише WSJ.

Синалоанците, водещите трафиканти на фентанил в Мексико , попаднаха в мерника на администрацията на Тръмп, която обеща да изкорени синтетичния опиоид. Репресивните мерки отвориха поле за Халиско и доходоносната му търговия с кокаин, издигайки Осегера на първо място.

Кокаинът, продаван в САЩ, е по-евтин и по-чист от всякога за купувачите на дребно. Консумацията в западната част на САЩ се е увеличила със 154% от 2019 г. насам и е нараснала с 19% през същия период в източната част на страната, според компанията за тестване на наркотици Millennium Health. За разлика от това, употребата на фентанил в САЩ започна да намалява в средата на 2023 г. и оттогава продължава да намалява, според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

За новите потребители кокаинът не носи стигмата на пристрастяването към фентанил. Зависимите от средната класа и трагичният спектакъл на бездомните употребяващи крек кокаин през 90-те години на миналия век помогнаха за овладяването на последната кокаинова епидемия в Америка.

Осегера, който е израснал бедно, продавайки авокадо, печели огромни суми от купувачи на кокаин в САЩ. Неговият картел транспортира пристрастяващия прах на тонове от Колумбия до Еквадор, а след това на север до тихоокеанското крайбрежие на Мексико с моторници и така наречените наркоподводници.

Американските сили в Карибите наскоро взривиха два моторни кораба, включително един тази седмица, за които президентът Тръмп твърди, че са превозвали кокаин и фентанил от Венецуела до САЩ. Фентанилът се произвежда до голяма степен в Мексико, а повечето кораби с кокаин преминават през Тихия океан. Всички на борда на двата кораба бяха убити.

Тръмп също така заплаши с военни действия срещу мексиканските наркокартели.

Видеоклип, публикуван и редактиран от мексиканските военни, показващ задържането на моторна лодка, натоварена с наркотици, на тихоокеанското крайбрежие на Мексико тази година.

САЩ обявяват награда от 15 милиона долара за Осегера, но той рядко напуска планинския си комплекс, според властите. Разпространяват се малко негови снимки. Групата мъже, защитаващи Осегера, известна като Специалните сили на Върховното командване, носи преносими ракетни установки RPG 7 с топлонасочване, способни да пробият танк, съобщават хора, запознати с операциите на картела.

Посетителите на крепостта на наркобарона са с качулки, преди да се впуснат в шестчасовото пътуване с кола през терен, осеян с противопехотни мини, казаха тези хора. Местоположението на взривните вещества, активирани под налягане, е известно само на членовете на вътрешния кръг на Осегера.

Състоянието на Осегера се увеличи, след като САЩ оказаха натиск върху Мексико да се справи с картела Синалоа, където Осегера започна кариерата си в търговията. Синалоанците бяха пионери в производството и контрабандата на фентанил, пробив в индустрията, който доведе до рязко увеличение на приходите на картела и увеличи броя на фаталните свръхдози в САЩ.

За жителите на Синало, попадането в светлината на прожекторите на администрацията не можеше да дойде в по-лош момент.

Залавянето на лидера на картела Синалоа Хоакин „Ел Чапо“ Гусман през януари 2016 г. и екстрадирането му в САЩ година по-късно дадоха началото на рязък упадък. Четиримата синове на Гусман наследиха империята на баща си, високо ценена заради мрежата си от контрабандни тунели под границата между САЩ и Мексико, използвани за преместване на кокаин, фентанил и други контрабандни стоки.

Синовете, известни колективно като малките Чапос или „Чапитос“, пренасочиха производствените си ресурси към фентанил, който в сравнение с хероина, който баща им беше внасял в САЩ на тонове, е по-лесен за контрабанда и производството му струва само малка част.

Миналата година семейство Чапитос предизвикаха междуособна война в резултат на заговор срещу Исмаел „Ел Майо“ Замбада, 70-годишният съосновател на картела Синалоа. Замбада беше принуден да се качи на частен самолет, пътуващ за САЩ, от Хоакин Гузман , един от синовете на Ел Чапо, който се надяваше на снизхождение от страна на американските прокурори.

И двамата мъже бяха задържани в САЩ, когато кацнаха край Ел Пасо, Тексас. Замбада се призна за виновен по обвинения в трафик на наркотици миналия месец и е изправен пред възможна доживотна присъда. Гузман, който все още е в ареста, пледира невинен по обвинения в трафик на хора.

Залавянето на Замбада доведе до жесток разрив между мъжете, лоялни на сина на Замбада, Исмаел „ Майто Флако “ Замбада, и съюзниците на Чапитос. Около 5000 души от двата лагера са били убити или изчезнали в конфликта, заедно с минувачи, попаднали в кръстосания огън. Мексико изпрати 10 000 федерални войници през последната година в щата Синалоа, където федералното правителство е до голяма степен безпомощно да прекрати боевете.

Обградени от американските и мексиканските власти от едната страна и от хората на Самбада от другата, Чапитос преглътнаха гордостта си и потърсиха помощта на Осегера, някогашен заклет враг.

Всяка страна имаше нещо, което другата искаше. Осегера се съгласи да се срещне, гледайки към бъдеще, в което той и неговият картел от Халиско ще управляват като доминиращата престъпна организация в Мексико.

През декември Осегера се срещна с висш лейтенант на Иван Арчивалдо Гузман, който ръководи фракцията Чапито в Синалоа. На срещата в западния мексикански щат Наярит, Осегера, който действаше от позиция на сила, се съгласи да снабди Чапитос с оръжия, пари и бойци.

В замяна, жителите на Синало отворили контрабандни маршрути и гранични тунели към САЩ, съобщиха запознати със срещата. Картелът от Халиско преди това е плащал солидни такси за използване на тунелите за преместване на наркотици под границата между САЩ и Мексико, съобщиха запознати с операциите му.

Споразумението също така разделя търговията с трафик на хора в САЩ, казват тези хора: „Чапитос ще продължат да се фокусират върху обслужването на американски зависими от фентанил. Осегера ще се концентрира върху кокаина и неговия по-евтин братовчед, метамфетамина.“ Картелът от Халиско сега пренася тонове кокаин и рекордни количества метамфетамин в САЩ през тунели, построени от Синалоа, както и фентанил, казват хора, запознати с операциите на картела.

Споразумението Синалоа-Халиско е „безпрецедентно събитие в баланса на организираната престъпност“, заяви главният прокурор на Мексико в доклад от юли. Картелът Халиско е сравним с картела Синалоа в разцвета на мощта му преди ареста на Ел Чапо, според последната оценка на DEA за заплахата от наркотици.

Осегера получи поредна почивка от администрацията на Тръмп. Кампанията на президента за депортиране на нелегални имигранти в САЩ отне федералните агенти от пресичането на трафика на наркотици. В Аризона два контролно-пропускателни пункта на митниците и граничната защита по главния коридор за контрабанда на фентанил от Мексико останаха без персонал. Служителите, разположени там, бяха изпратени да обработват задържаните мигранти. Висш служител на администрацията заяви, че границата на САЩ е по-сигурна от всякога.

Колумбия произвежда рекордни количества кокаин, а обемът на наркотика, пристигащ в САЩ, понижава цените, казват хора, запознати с картелните операции.

Цените на кокаина са паднали с почти половината до около 60 до 75 долара за грам в сравнение с преди пет години, каза Морган Годвин , изследовател в обществената организация Drug Checking Los Angeles. „Цената на чистия кокаин е спаднала рязко“, каза Годвин.

Тонове кокаин, произведен в Колумбия, се превозват от Еквадор от малки екипажи рибари на триседмично пътуване до Мексико.

След зареждане с гориво близо до Галапагоските острови, скоростните лодки и така наречените наркоподводници продължават на север. Мексиканският военноморски флот е разположил специални сили, за да блокират пратките.

Картелът Халиско, който контролира пристанищата на тихоокеанското крайбрежие на Мексико, сега използва маршрути и тунели към САЩ, контролирани от синовете на затворения наркобарон Хоакин „Ел Чапо“ Гусман.

Картелът Халиско също така получава стабилни приходи от различни източници извън наркотиците

Картелът действа като паралелно правителство в югозападния щат Халиско и други части на Мексико, като облага стоки като тортили, пилешко месо, цигари и бира, съобщиха експерти по сигурността. Той контролира строителни компании, които строят пътища, училища и канализация за общинските власти под контрола на картела.

Разрастващият се черен пазар на горива е друга „дойна крава“. Бензинът и дизелът, откраднати от мексикански рафинерии и тръбопроводи – или внесени контрабандно в Мексико от САЩ без плащане на данъци – се продават на цени под пазарните на малки и големи предприятия. Американските власти изчисляват, че до една трета от горивото, продавано в Мексико, е незаконно. Ръководителят на горивното подразделение на картела Халиско е наричан „Танк“ заради уменията си в кражбата и съхранението на милиони галони гориво.

Картелът е печелил от преминаването на мигранти, пътуващи към САЩ, като им е начислявал такси от хиляди долари за преминаване през контролираната от него територия. А през последните години картелът е управлявал повече от две дузини кол центрове, за да измами възрастни граждани за стотици милиони долари чрез измама с ваканционно ползване, според Министерството на финансите.

Семейни връзки

Осегера, прославян като „Ел Сеньор Менчо“ в наркобаладите, е възприеман като алтруистичен патриарх от някои бедни мексиканци, живеещи в райони, контролирани от картела, който организира градските празненства и раздава храна, лекарства и играчки.

През 1994 г. Осегера е осъден за разпространение на хероин и излежава близо три години в калифорнийски затвор. Депортиран е в Мексико, където се жени за дъщерята на боса на банда, свързана със Синалоа. До 2011 г. ръководи собствена организация, базирана в щата Халиско.

Въоръжени мъже от Халиско нахлуха в ресторант в Пуерто Валярта през 2016 г. и отвлякоха двама Чапито – Иван Архивалдо и Хесус Алфредо – които празнуваха рождения ден на Иван. Oseguera ги освободи след намеса на "El Mayo" Zambada, който по-късно стана мишена на Chapitos.

Подобно на много от мексиканските картели, Халиско е до голяма степен семеен бизнес. Един от братята на Осегера, Антонио, известен като Тони Монтана на името на героя Ал Пачино от филма „Белязаният“, е отговарял за придобиването на тежки оръжия, се казва в доклада на главния прокурор. Братът е арестуван през 2022 г., а през февруари е сред 29-те мексикански наркобосове, експулсирани в САЩ с надеждата да отговорят на исканията на Тръмп.

Синът на Осегера, който е бил висш лидер в картела, беше осъден във Вашингтон тази година на доживотен затвор за трафик на наркотици.

Стотици въоръжени мъже, обучени от бивши колумбийски специални части, работят за Осегера, според мексикански официални лица. Той пътува през територията си в малък конвой от бронирани машини с екип, екипиран да се бори с агресорите, докато пристигнат подкрепления. Той е построил специализирано медицинско звено близо до планинското си скривалище, за да се грижи за напредналото си бъбречно заболяване, според запознати с въпроса.

Двама счетоводители на картел, арестувани от мексиканските власти, заявиха, че е било длъжно да оставят смартфони, Apple Watch и всякакви устройства с GPS сигнал, преди да пътуват за среща с Осегера, като предпазна мярка срещу електронно наблюдение или проследяване, според хора, запознати с операциите на картела.

Осегера разполага с екип, който управлява над 50 телефона на висши лейтенанти на картела, съобщават хора, запознати с операциите. Всяка седмица оперативните служители на картела събират и преглеждат записи на телефонните разговори, за да се уверят, че мъжете не са разговаряли с врагове, казват експерти по сигурността. След това мъжете получават нови телефони.

През 2020 г. повече от две дузини въоръжени мъже изстреляха над 400 куршума по бронираната кола, превозваща Омар Гарсия Харфуч , тогавашен началник на сигурността на Мексико Сити, на столицата Пасео де ла Реформа. Гарсия Харфуч беше улучен три пъти, но оцеля. Двама от неговите бодигардове и жена, пътуваща към работа, бяха убити.

Гарсия Харфуч сега е министър на сигурността на президента на Мексико Клаудия Шейнбаум . Той ръководи офанзивата на правоохранителните органи, подкрепена от американското разузнаване, която осакати Чапитос.

Последващото издигане на Осегера до водещия наркотрафикант в Мексико го поставя в много опасно положение, според високопоставен служител от администрацията на Тръмп.