Руските военновъздушни сили нанасят удари по украинските си съперници в продължаващия конфликт между Русия и Украйна. Начело на тази въздушна война са модернизираните руски планируващи бомби ФАБ-500 , които трансформираха ударните възможности на Русия след пълномащабното нахлуване през 2022 г., пише за TNI Брандън Уейхарт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Тези средства – обикновено изстрелвани от изтребителя-бомбардировач Су-34 на руските Въздушно-космически сили – позволяват прецизни атаки на далечни разстояния срещу украински укрепления, градове и военни позиции, често изстрелвани от безопасността на руското въздушно пространство. Към 2025 г. хиляди такива боеприпаси са разположени, променяйки динамиката на конфликта в региони като Донецк, Харков и Курск.

Су-34, двумоторен всесезонен тактически бомбардировач, разработен на базата на Су-27 Flanker, влезе на въоръжение в Русия през 2014 г. и се превърна в крайъгълен камък на въздушните операции на Москва в Украйна.

Наричан „Фулбек“, той се гордее с боен радиус от над 1000 километра, усъвършенствана авионика за проникване на ниски нива и способност да носи до 12 000 килограма боеприпаси на 12 точки на подвес. По време на войната в Украйна Су-34 са извършили хиляди бойни полети, фокусирайки се върху близка въздушна поддръжка и дълбоки удари срещу украинската отбрана.

Въпреки малките загуби над Украйна, флотилията от Су-34 се е разраснала по време на войната с добавянето на нови изтребители, като докладите сочат над 140 самолета в експлоатация до средата на 2025 г. Fullback се отличава в мисии с планиращи бомбардировки, често носейки едновременно четири FAB-500, изстрелвани от височина до 10 000 метра (32 800 фута). Бронираната им кабина и комплектите за електронна борба им осигуряват известна защита срещу преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), което позволява операции в оспорвано въздушно пространство, като например небето над Украйна.

Разбира се, уязвимостите продължават. Украински дронове унищожиха четири Су-34 във военновъздушната база Мариновка през юни, което подчертава рисковете от базирането близо до фронтовата линия. Въпреки тези неуспехи, надеждността на Су-34 позволи на Русия да поддържа високотемпературни бомбардировки, насочени към всичко - от струпване на войски до градска инфраструктура.

Руската планираща бомба FAB-500 е смъртоносна - и невероятно евтина

ФАБ -500 , 500-килограмова високофугасна бомба, датираща от съветската епоха, първоначално е била свободно падащ боеприпас или „глупа“ бомба с ограничена точност. С общо тегло от 540 килограма, тя съдържа над 200 килограма тротилов еквивалент, способни да пробият кратери в укрепления и да причинят широкомащабни разрушения.

Трансформацията на бомбата започна през 2023 г. с комплекта Универсален модул за планиране и корекция (UMPK), който добавя сгъваеми крила, сателитна навигация (GLONASS) и контролни повърхности за планиране до 60-70 километра (37-43 мили). До 2025 г. подобрения като UMPK-PD допълнително разшириха обхвата до 95-100 километра (59-62 мили), позволявайки изстрелвания от по-дълбоки територии на Русия и намалявайки излагането на самолета-носител на украинската противовъздушна отбрана.

Простотата на комплекта, който може да бъде преоборудван към огромните съществуващи арсенали на Русия, е позволила масово производство, като се съобщава, че Русия произвежда хиляди бройки месечно на много малка част от цената на ракети като Х-101. Ефективността на бомбата е очевидна при ударите срещу Харкив и Запорожие, където FAB-500 разрушиха сгради и снабдителни линии с плашеща точност. Нови варианти, като термоустойчивата FAB-500T и тритонната FAB-3000, допълнително усилват разрушителната си мощ, въпреки че стандартната FAB-500 остава работният кон поради баланса си между полезен товар и възможност за разполагане.

Синергията между Су-34 и ФАБ-500 е ключова в ожесточените руски офанзиви. Су-34, често действащи по двойки или формации, изстрелват планиращи бомби в залпове, насищайки украинските позиции.

При нахлуването в Курск през 2024-25 г. тези удари унищожиха командните центрове на дронове и пехотните взводове, като кадри показват масивни експлозии от ударите на FAB-500. Ежедневните баражни обстрели - до 100 бомби в горещи точки като Авдеевка - принуждават Украйна да се оттегли, тъй като обхватът на оръжията (сега надхвърлящ 90 километра) избягва повечето ракети земя-въздух.

Тази тактика, наречена „ терор с планиращи бомби “, е причинила сериозни тролове сред цивилните и военните, като само през септември 2024 г. в Запорожие са хвърлени над 900 бомби за един ден. Ниската единична цена на FAB-500 – под 20 000 долара на бомба – позволява продължителна употреба, контрастирайки със зависимостта на Украйна от скъпи западни прехващачи. Електронната война е заглушила някои от насочващите системи на UMPK, намалявайки точността в оспорвани райони, но това решение едва ли е безпроблемно.

Дуетът Су-34-ФАБ-500 е пример за адаптацията на Русия към война на изтощение, като дава приоритет на обема пред прецизността. Той спря украинските контраофанзиви и предупреди НАТО за уязвимостите на планиращите бомби в конфликти с връстници. С навлизането на войната в четвъртата си година през 2025 г., тези оръжия подчертават променящата се роля на достъпните, модернизирани остарели системи при продължителни инвазии.