Тръмп от Великобритания: Да бъда тук стопля сърцето ми

Още с кацането си във Великобритания президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че престоят му тук ще стопли сърцето му и няма търпение да се види със своя “дългогодишен приятел” крал Чарлз III. 79-годишният президент на САЩ каза, че “всички уважават и обичат“ монарха,

Той направи възторжените коментари за Чарлз, след като кацна на поляната пред резиденцията на американския посланик в Риджънтс Парк с полет Marinе One. Тръмп похвали “изключителната“ работа, която неговият посланик на САЩ във Великобритания Уорън Стивънс е свършил, докато той стоеше рамо до рамо с него пред Уинфийлд Хаус, където ще прекара нощта.

Лидерът на MAGA пристиган късно снощи във Великобритания с Air Force One. Той слезе по стълбата на самолета, държейки за ръка 55-годишната си съпруга Мелания. Първата дама носеше тренчкот от британския дизайнер Burberry и черни ботуши за езда, докато тя и съпругът ѝ бяха посрещнати от виконт Худ, лорд-ин-Ваитинг, от името на крал Чарлз.

Министърът на външните работи Ивет Купър, която се противопостави на първото му държавно посещение, се ръкува с Тръмп за около пет секунди.

Администрацията на президента заяви, че той ще “бъде снизходителен“ към затруднения сър Киър Стармър по време на посещението си след серия от вътрешни удари срещу ръководството на премиера.

На борда на Air Force One, Тръмп разпалено говори за програмата си.

“Приятно прекарване. Днес ще направите страхотни снимки“, каза той пред репортери. “Ще бъде прекрасно събитие. Всички го очакват с нетърпение, а ние просто ще се отпуснем и ще се забавляваме.“

Във вторник вечерта четирима души бяха арестувани, след като изображения на Джефри Епстийн, принц Андрю и Доналд Тръмп бяха проектирани върху замъка Уиндзор.

По-рано Тръмп се похвали, че пътува до Обединеното кралство и говори за вълнението си да види 76-годишния монарх, когото описа като “елегантен джентълмен“.

“Имахме добър полет, много хора дойдоха с нас. Утре ще бъде много важен ден, г-н посланик“, каза Тръмп след пристигането со.

“Обичам Търнбери. Обичам Абърдийн, имам много неща тук, които стоплят сърцето ми. Това е много специално и страхотно място”, каза още Тръмп.

Американският президент говори за отношенията си с Чарлз, преди да се качи на борда на Air Force One в съвместната база Андрюс в Мериленд.

„Отношенията ми с Обединеното кралство са много добри и Чарлз, както знаете, който сега е крал, е мой приятел“, каза той.

"За първи път в историята се случва някой да бъде награден два пъти, така че е голяма чест”, каза още Тръмп.