Тръмп: Ние ще управляваме Венецуела, докато има подходящ, правилен преход ВИДЕО

Ние ще управляваме страната, докато има подходящ, правилен преход. Той трябва да бъде според законите на страната. Искаме да помогнем на страхотните хора във Венецуела. Това каза по време на пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Не можем да поемем риска някой да поеме контрола над Венецуела, който не разполага с необходимия кураж. Сега ние сме там, но искам да им кажа следното – ще останем във Венецуела , докато не бъде завършен подходящият преход. Докато не станем свидетели на такъв преход. През последните години страната е в абсолютен хаос. Те не добиваха никакъв петрол за своя капацитет”, каза още Тръмп.

По думите му, САЩ ще инвестират милиарди, за да поправят петролната индустрия.

„Готови сме да извършим още една голяма атака, ако се налага. Първата атака беше толкова успешна, че веоятно няма да има нужда от втора атака”, добави Тръмп.

По думите му, Мадуро е внасял огромни количества наркотици в САЩ.

"Това беше една от най-защеметяващите и зрелищни военни операции в американската военна история. Нито една страна по света не може да постигне това, което Америка постигна и то за толкова кратко време. Целият военен капацитет на Венецуела беше обезсилен от нашите американски воени, които работиха заедно с правопилагащите органи. Мадуро и жена му ще бъдат изправени пред американското правосъдие", допълни Тръмп.

WATCH LIVE: President Trump holds news conference after US forces capture Venezuelan leader Nicolás Maduro https://t.co/DoODd2q78T — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026