Тръмп и отношенията му с кралското семейство са заплетена история

Американският президент Доналд Тръмп беше поканен на официално държавно посещение във Великобритания, а поканата, отправена още през юни, озадачи някои политически и кралски експерти по целия свят.

Събитието, което е насрочено за тази седмица, ще влезе в историята, тъй като за първи път на президент на САЩ е предоставена честта за второ държавно посещение. Прецедент за президенти на САЩ с втори мандат, които вече са правили държавно посещение, обикновено е чай или обяд с монарха в замъка Уиндзор, както беше при Джордж У. Буш и Барак Обама.

Но по-изненадващо е, че монархията отправи поканата въпреки дългата и бурна история на президента с британското кралско семейство.

Само преди няколко месеца 79-годишният Тръмп отправи шокираща критика към връзката на принц Хари и Меган Маркъл. Той нарече бившата звезда от “Костюми“ “ужасна жена“, като същевременно потвърди, че няма да депортира херцога на Съсекс от САЩ, защото “има достатъчно проблеми със съпругата си“.

Тръмп изглеждаше особено притеснен от решението на Меган и Хари да се сбогуват с кралските си задължения и да се преместят в Америка през 2020 г., тъй като през годините той публично критикува двойката многократно за “предателство“ на кралица Елизабет II, като веднъж заяви: “Това е непростимо“.

Daily Mail припомня, че отношенията между Тръмп и покойната кралица Елизабет не бяха безпроблемни. Докато Тръмп се възхищаваше на това колко добре е минала срещата им след първата му държавна вечеря през 2019 година, то биографът Крейг Браун разказа различна история. Според неидентифициран източник кралицата не е харесала американският президент и до е определила като “много груб”.

Тръмп опроверга това твърдение.

Проблемите на Тръмп с кралското семейство всъщност датират чак от 80-те години на миналия век, когато той е бил изгряващ магнат в областта на недвижимите имоти. По това време се появиха новинарски съобщения, според които крал Чарлз и тогавашната му съпруга принцеса Даяна обмислят да се преместят в чисто новата “Trump Tower”, нещо, което Бъкингамският дворец отрече.

През периода 1981-1983 г. издания като Associated Press и Boston Globe съобщиха, че кралската двойка планира да купи апартамент за 5 милиона долара в Trump Tower, но по-късно Бъкингамският дворец заяви, че “няма истина“ в първоначалната информация.

По-късно Тръмп беше обвинен, че стои зад слуховете като тактика за привличане на вниманието към разрастващата се империя от недвижими имоти. В книгата си от 1987 г. “Изкуството на сделката“ Тръмп каза, че “отказал да потвърди или отрече слуха“ пред репортерите по това време.

Тръмп, който винаги казва каквото му е на ума, веднъж направи коментари за принцеса Даяна в интервю с Хауърд Стърн през 2000 г., три години след смъртта ѝ. На въпроса на Стърн дали би спал с Даяна, Тръмп отговори: “Без колебание. Тя беше наистина красива. Тя беше луда, но това са незначителни подробности“, каза той за покойния член на кралското семейство.

След раздялата ѝ с крал Чарлз, Тръмп, според съобщенията, изпратил на Даяна купища цветя, но принцесата била “изплашена“ от неговите ухажвания, както си спомня нейната приятелка Селина Скот в статия от 2015 година.

“След смъртта на Даяна през 1997 г. Тръмп призна, че най-голямото му “съжаление“ не е било че я е ухажвал“, пише Скот.

Тръмп беше и един от първите, които се изказаха, след като интимни снимки на Кейт Мидълтън без горнище бяха публикувани онлайн.

Снимките, направени, докато тя се пече на слънце в частна вила, дълбоко разтревожиха херцогинята и съпруга ѝ, принц Уилям, които впоследствие спечелиха съдебна битка с изданието, което ги е публикувало, но Тръмп заяви в серия от остри публикации в социалните медии, че вината е на Кейт и тя е трябвало да знае по-добре.

Въпреки миналите инциденти, крал Чарлз ще бъде домакин на Тръмп в замъка Уиндзор по време на държавното му посещение следващата седмица между 17 и 19 септември.

Докато светът се готви за историческата среща, FEMAIL направи пълна хронология на богатото минало на Тръмп с британското кралско семейство - от това кои членове са на негова страна, кои изглежда не харесва и какво може би наистина е мислила кралицата за него.

Изданието припомня, че през 2016 година Меган Маркъл, тогава все още актриса, не член на кралското семейство, е нарекла Тръмп “женомразец”. В отговор той я нарича “гадна”.

През септември 2017 г., месеци след като Тръмп стана президент на Съединените щати, съпругата му Мелания присъства на Invictus Game в Торонто,, където се запознава с принц Хари. Според съобщенията срещата им е била кратка и мила. Твърди се, че двамата са обсъждали Игрите, на които Хари отдавна е патрон, а след това са позирали за снимка заедно.

През 2018 година Тръмп пие чай с кралица Елизабет Втора. Година по-късно той е на държавно посещение, но е остри критикуван за гафове и нарушаване на кралския протокол.

Срещата между кралицата и първото семейство на САЩ предизвика много негативни реакции за политика. Най-големият гаф на Тръмп тогава беше, че вървеше преди монарха на Великобритания. Неговият ход дори накара кралицата да го инструктира как да ходи по време на инспекцията на гвардията. Докато Тръмп вървеше пред нея, той бързо спря, което отряза пътя на кралицата и я принуди да го заобиколи.

Въпреки това Тръмп настоя, че след това всичко е минало добре, казвайки: “Трябваше да продължи 15 минути, но продължи около час, защото се разбирахме. И тя хареса нашата първа дама, а нашата първа дама също я хареса”.

Тръмп се завърна година по-късно, когато му бяха предоставени всички атрибути на държавно посещение, включително официален банкет в Бъкингамския дворец.

“Посещенията на американски президенти винаги ни напомнят за близкото и дългогодишно приятелство между Обединеното кралство и Съединените щати и аз съм много щастлива, че имаме още една възможност да демонстрираме огромното значение, което двете ни страни отдават на нашите отношения“, каза кралицата на събитието.

“Г-н президент, докато гледаме към бъдещето, уверена съм, че нашите общи ценности и споделени интереси ще продължат да ни обединяват. Тази вечер празнуваме съюз, който е помогнал за осигуряване на безопасността и просперитета на двата ни народа в продължение на десетилетия и който вярвам, че ще издържи още много години”, каза тогава Елизабет Втора.

Но дори тогава той успя да разстрои някои британски експерти по етикет, като сложи ръка на гърба на кралицата, докато тя се изправи за националния химн. “Прекарахме страхотно. Тя се смееше и усмихваше. Казаха, че никога не са я виждали да се забавлява толкова добре на държавна вечеря. Обикновено са малко скучни. Това не беше скучно”, каза тогава Тръмп.

Президентът и първата дама посетиха кралицата отново през декември 2019 г. за 70-годишнината от сътрудничеството с НАТО.

Тръмп публикува трогателен текст за почит към кралицата след смъртта ѝ през септември 2022 г.

“Мелания и аз сме дълбоко натъжени да научим за загубата на Нейно Величество Кралица Елизабет II. Заедно със семейството и съгражданите си американци, ние изпращаме искрените си съболезнования на кралското семейство и народа на Обединеното кралство в това време на голяма скръб и мъка. Историческото и забележително царуване на кралица Елизабет остави огромно наследство от мир и просперитет за Великобритания”, написа Тръмп по повод кончината на кралицата.

Друга любопитна подробност е разкрита в мемоарите на първата дама Мелания. В книгата си г-жа Тръмп споделя, че е приятелка с крал Чарлз Трети.

Мелания разкри, че тайно е разменяла писма с крал Чарлз, обяснявайки, че са станали приятели по кореспонденция след срещата си през 2019 г.

“Държавният банкет вечерта беше официално и елегантно събитие. Бях седнала до принц Чарлз и беше истинско удоволствие да се свържа отново с него. Пътищата ни се бяха пресекли преди много години в Ню Йорк. Този път проведохме интересен разговор за дълбоко вкоренената му ангажираност с опазването на околната среда”, се казва в мемоарите на Мелания.