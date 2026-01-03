IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фицо: Операцията на САЩ във Венецуела е доказателство за краха на световния ред

Много се интересувам как Европейският съюз ще реагира

03.01.2026 | 18:46 ч. 24
Снимка: БГНЕС/ EPA

Американската военна операция във Венецуела е поредно доказателство за разрушаването на световния ред, установен след Втората световна война. Това каза словашкият премиер Роберт Фицо във Facebook

„Американската военна операция във Венецуела е поредно доказателство за разрушаването на световния ред, възникнал след Втората световна война“, написа Фицо. „Международното право не се прилага, военна сила се използва без мандат на Съвета за сигурност на ООН и всеки, който е голям и могъщ, прави каквото си поиска, за да постигне собствените си интереси. Много се интересувам как Европейският съюз (ЕС) ще реагира на атаката срещу Венецуела, която заслужава осъждане.”

