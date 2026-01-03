Фицо: Операцията на САЩ във Венецуела е доказателство за краха на световния ред

Американската военна операция във Венецуела е поредно доказателство за разрушаването на световния ред, установен след Втората световна война. Това каза словашкият премиер Роберт Фицо във Facebook

„Американската военна операция във Венецуела е поредно доказателство за разрушаването на световния ред, възникнал след Втората световна война“, написа Фицо. „Международното право не се прилага, военна сила се използва без мандат на Съвета за сигурност на ООН и всеки, който е голям и могъщ, прави каквото си поиска, за да постигне собствените си интереси. Много се интересувам как Европейският съюз (ЕС) ще реагира на атаката срещу Венецуела, която заслужава осъждане.”