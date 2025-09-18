Трима полицаи бяха убити, а двама тежко ранени в Пенсилвания

Трима полицаи бяха убити и двама тежко ранени в американския щат Пенсилвания снощи по време на престрелка с нападател, който е бил застрелян от полицията, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Престрелката е възникнала в град Кодоръс в окръг Йорк, югоизточната част на Пенсилвания, след като полицаите се върнали на мястото, където работили предния ден, уточни комисарят на щатската полиция полк. Кристофър Парис.

"Те бяха там, за да продължат разследване, започнало вчера“, каза той пред журналисти, но без да даде повече подробности.

Трима полицаи са убити при престрелката, а двама са откарани в болница в критично, но стабилно състояние.

Местно издание съобщи, че полицаите са се опитвали да връчат заповед за обиск, когато са били нападнати от въоръжения стрелец.

Парис заяви, че нападателят е застрелян от полицията.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро отдаде почит пред загиналите. "Това е напълно трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, за цялата общност на Пенсилвания“, заяви той.

Шапиро съобщи също, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила помощ от федерални агенти в разследването.