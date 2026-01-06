Тимъти Шаламе се обясни в любов на риалити звезда

Тимъти Шаламе публично се обясни в любов на приятелката си Кайли Дженър. И дори разкри от колко време са заедно. 30-годишният актьор направи това по време на церемонията по раздаването на наградите "Critics' Choice Awards" в неделя вечер. Тимъти спечели приза за най-добър актьор в главна роля за филма "Marty Supreme". Така той победи Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Майкъл Б. Джордан и др.

Като приемаше наградата, Шаламе изнесе трогателна реч. Той похвали другите номинирани, екипа си и режисьора на "Marty Supreme" - Джош Сафди.

"И последно, аз просто ще кажа "благодаря" на партньора ми от 3 години. Благодаря ти за нашата основа. Обичам те. Нямаше да мога да направя това без теб. Благодаря ти от цялото си сърце, благодаря ти толкова много", каза Тимъти.

В този момент камерата заснема и реакцията на Кайли. Вижда се как тя отвръща: "И аз те обичам".

Още за двойката и видеото вижте в teenproblem.net