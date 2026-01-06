IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тимъти Шаламе се обясни в любов на риалити звезда

С Кайли Дженър са заедно от 3 години

06.01.2026 | 21:55 ч. 1
Снимка: Getty Images

Тимъти Шаламе публично се обясни в любов на приятелката си Кайли Дженър. И дори разкри от колко време са заедно. 30-годишният актьор направи това по време на церемонията по раздаването на наградите "Critics' Choice Awards" в неделя вечер. Тимъти спечели приза за най-добър актьор в главна роля за филма "Marty Supreme". Така той победи Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Майкъл Б. Джордан и др.

Като приемаше наградата, Шаламе изнесе трогателна реч. Той похвали другите номинирани, екипа си и режисьора на "Marty Supreme" - Джош Сафди.

"И последно, аз просто ще кажа "благодаря" на партньора ми от 3 години. Благодаря ти за нашата основа. Обичам те. Нямаше да мога да направя това без теб. Благодаря ти от цялото си сърце, благодаря ти толкова много", каза Тимъти.

В този момент камерата заснема и реакцията на Кайли. Вижда се как тя отвръща: "И аз те обичам".

