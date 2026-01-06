Възмутена рускиня: Путин да облече камуфлаж и да отиде инкогнито на фронта

Прихванат телефонен разговор, публикуван в неделя, 4 януари, от украинското военно разузнаване (HUR), предлага рядък поглед към нарастващото недоверие в Русия. В него рускиня открито се подиграва на военното и политическото ръководство на страната и поставя под въпрос държавната пропаганда за войната.

В записа, публикуван от HUR, жената отхвърля официалните телевизионни разкази, изобразяващи ситуацията като стабилна и под контрол.

"По телевизията казват, че всичко е перфектно", казва тя. "Гледах вчера - лицето му е изкривено, онзи (генерал Валери) Герасимов, генералът... Боже мой, Юлия, виж лицето му. Има идиотско лице, прости ми, Господи!"

Използвайки груб език, тя се пресмива на Герасимов и висшето ръководство около президента Владимир Путин, описвайки ги като откъснати и изолирани от реалността.

"Той седи начело на масата, Путин е там, всички тези подредени привърженици седят там и казват на всички, че всичко е наред", добавя жената.

Герасимов е началник на Генералния щаб на Русия и първи заместник-министър на отбраната, което го прави най-висшият военен офицер на страната и един от ключовите архитекти на войната на Москва срещу Украйна.

Жената продължава да поставя под въпрос разбирането на Путин за войната, като предлага той да види условията от първа ръка, вместо да разчита на брифинги.

"Путин трябва да облече камуфлаж, да вземе охраната си и да се скрие инкогнито, така че никой да не знае кой е той", заявява тя, цитирана от Kyiv Post. "Нека отиде и да види какво наистина се случва."

Прихванатият разговор също така разкрива дълбока тревога относно ракетната война и перспективата за ескалация.

"Ракета - какво е ракета?", казва тя. "Юлия, ние ще я изстреляме и те ще я изстрелят обратно по нас. Това е - това е краят на света."

HUR заяви, че руската отговорност е неизбежна.

"За всяко военно престъпление, извършено срещу украинския народ, ще има справедливо възмездие", казват от разузнавателната служба.

През 2023 г. Kyiv Post интервюира "Мария", професионален подслушвател, която каза, че "безумните" неща, чути в прихванатите разговори, всъщност са реални, въпреки често скандалния им характер.

"Всички те са реални, въпреки че може да изглеждат безумни. Понякога не мога да повярвам на думите, които чувам самата аз, но имаме това, което имаме", сподели тя.