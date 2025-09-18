IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски парафира споразумението за 100-годишно партньорство с Великобритания

Украинският президент изрази дълбока благодарност към крал Чарлз Трети

18.09.2025 | 13:08 ч. Обновена: 18.09.2025 | 14:38 ч. 37
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски парафира Споразумението за стогодишно партньорство с Великобритания и благодари на крал Чарлз Трети за подкрепата му. Президентът на Украйна обяви това в социалната мрежа "Екс", съобщи агенция Укринформ.

"Нашият съюз удвоява силата ни. Затова е чест и привилегия да подпиша закона, ратифициращ Споразумението за стогодишно партньорство между Обединеното кралство и Украйна. Вчера Върховната рада подкрепи с огромно мнозинство този исторически договор, а днес го връщам в парламента с моя подпис", заяви Зеленски.

Той също така изрази своята дълбока благодарност към крал Чарлз Трети за неговата непоколебима подкрепа.

"Когато тиранията отново заплашва Европа, всички ние трябва да останем твърди, а Великобритания продължава да играе водеща роля в защитата на свободата на много фронтове. Заедно сме постигнали много и с подкрепата на свободолюбивите нации – Обединеното кралство, нашите европейски партньори и САЩ – продължаваме да защитаваме ценностите и да пазим човешкия живот. Ние сме обединени в усилията си да направим дипломацията ефективна и да осигурим траен мир за европейския континент", отбеляза украинският президент.

Както съобщи по-рано Укринформ, вчера Върховната рада ратифицира Споразумението за стогодишно партньорство между Украйна и Великобритания. Договорът беше ратифициран с 295 гласа "за".

Документът по-специално предвижда засилване на отбранителното сътрудничество в областта на морската сигурност чрез създаването на нова структура за укрепване на сигурността на Балтийско, Черно и Азовско море и за възпиране на руската инвазия. Той също така предвижда сътрудничество между експерти за развитие на партньорства в областта на здравеопазването, селскостопанските технологии, космоса и безпилотните технологии, както и за насърчаване на образователни проекти.
(БТА)

 

