Грозната истина зад "традиционните ценности", които Русия проповядва

"Никога няма да се откажем от любовта си към страната, вярата, традиционните ценности, обичаите на предците и уважението към всички народи и култури", заяви руският лидер Владимир Путин в Деня на победата на Червения площад в Москва на 9 май 2025 г. "Що се отнася до Запада, той изглежда е решен да отмени тези хилядолетни ценности."

Морална "заплаха"

Русия отдавна се представя като убежище за консерваторите, пазейки "традиционните ценности", които Западът уж е загубил.

Но какво определя Кремъл като "традиционни ценности"? Докато Путин осъжда западната модерност като морална заплаха, самата Русия противоречи на предполагаемите си идеали: деца се отвличат от окупираните територии на Украйна, домашното насилие се нормализира, религиозните малцинства се преследват, а животът на войниците се счита за заменим.

Путин отдавна се стреми да институционализира тази реторика, като дори подписа указ от 2022 г., утвърждаващ "традиционните руски духовни и морални ценности" като държавна доктрина – част от по-широк наратив, който представя войната в Украйна и конфронтацията със Запада като цивилизационна борба.

През август 2024 г. Путин подписа пореден указ, предлагащ "хуманитарна подкрепа" на чужденци, които приемат тези ценности и искат да се преместят в Русия. Някои западни блогъри се включиха – промотирайки новия си "традиционен" живот онлайн в замяна на солидни плащания.

Американската блогърка Александра Йост ("Саша среща Русия"), например, повтаря тази пропаганда, опитвайки се да представи Русия като "земя на традиции, семейство и вяра", твърдейки, че Москва отхвърля "дневния ред за пола" и предлага на жените истински избор. Реалността обаче е сурова: според съобщенията, руски служител наскоро е казал на съпругите на войници да не говорят, ако са малтретирани от завръщащите се съпрузи, настоявайки, че това е просто "семеен въпрос".

Зад богато украсената реторика за семейството, морала и духовността се крие система, която използва „традицията“ като камуфлаж за репресии и безкрайна война.

Семейни ценности

Залаганите от Русия традиционни семейни ценности включват силно семейство, защита на живота и подкрепа за децата. Но Европейският съд по правата на човека постанови друго – като призна Русия за виновна в систематично отвличане, депортиране и индоктриниране на украински деца. Най-малко 19 546 все още са в неизвестност. Само 1560 са върнати.

Русия насилствено е отнела деца от сиропиталища, убила е родителите им, разделила е семействата по време на филтрационни процеси, създала е непоносими условия на живот в окупираните райони и е нагло отвличала деца от домовете и училищата им, съобщи Bring Back Kids UA.

Руските окупационни власти в Украйна създадоха онлайн "каталог" на 294 украински деца, обявени за осиновяване, сортирани по физически характеристики като цвят на очите и косата. Всяко дете е представено със снимки, възраст, пол и черти на характера, като някои са обозначени като "послушни" или "спокойни". Начинът, по който описват децата, е неразличим от каталог на роби.

У дома Москва поставя свой собствен театър. След "частична мобилизация" за изпращане на руски мъже във войната срещу Украйна, се появи "Съветът на майките и съпругите", изискващ отговори за състоянието на техните роднини.

През 2022 г. Путин организира среща с избрани членове, представяйки се за защитник на семействата. Но когато организаторката на съвета, Олга Цуканова, продължи да настоява за истината, полицията я задържа.

До юли 2023 г. групата беше етикетирана като "чуждестранен агент" – титла, която носи тежки бюрократични тежести, социална стигма и безброй правни ограничения, с възможност за наказателно преследване.

"Внимателното, уважително отношение към жената, майката е съществена част от нашите (руски) традиции", каза Путин на 8 март 2025 г. в обръщение по случай Международния ден на жената.

В действителност руската идея за семейни ценности се простира и до домашното насилие. През 2017 г. руската Държавна дума – с одобрението на Путин – го декриминализира. Законно членовете на семейството имат право да насилват жертва, като например съпруга или дете, стига това да не е достатъчно, за да бъде хоспитализирана.

А бедността? Официалната статистика през 2023 г. отбеляза „историческа победа“: по-малко от 10% от руснаците живеят под прага на бедността. Но разследване на Insider разкри истината – правителството просто пренаписа начина, по който се измерва бедността. Статистически трик. На хартия Русия изглежда по-богата. В действителност семействата ѝ стават все по-бедни.

Русия промени методологията си за изчисляване на бедността през 2021 г. Преди това прагът на бедността беше пряко обвързан с цената на храната и стоките от първа необходимост; сега той се основава на относителния доход – по-специално средния доход на глава от населението във всеки регион, коригиран с „регионални коефициенти“. Тези коефициенти означават, че по-бедните региони определят по-нисък праг за това, което се счита за „бедно“.

В резултат на това по-малко хора отговарят на условията официално – въпреки че реалните доходи, инфлацията и разходите за живот са се влошили. Според Австралийския институт за международни отношения, в Русия ще има поне 2,3 милиона допълнителни бедни.

Религиозна свобода

Русия твърди, че защитава "семейните ценности" – уважение към наследството, религията и многообразието. На практика свещениците биват хвърляни в затвора за антивоенни проповеди, а малцинствените вероизповедания са обявени за незаконни.

Кремъл превърна Руската православна църква (РПЦ) в пропагандна машина. Нейният лидер, патриарх Кирил (Владимир Гундяев, бивш офицер от КГБ), нарича войната срещу Украйна "свещена война". Той обвинява Киев и Запада в "сатанизъм", докато мрежите на РПЦ провеждат шпионски операции в цяла Европа. В момента 61,8% от населението следва църквата, което я прави полезен инструмент за укрепване на подкрепата за режима, съобщи Австралийският институт за международни отношения.

Вътре в Русия противопоставянето на войната се третира като ерес. Пацифизмът е обявен за несъвместим с православието, "ясно дискредитира дейността на висшите църковни власти" и причинява "вреда на църковното единство". Свещениците, които отказват да прославят агресията, са изправени пред глоби, изгонване от духовенството или затвор. От 2011 г. насам духовенството дори не може да подаде оставка свободно – само по медицински причини.

РПЦ е завзела над 1600 енории и 23 манастира в окупираните украински територии, оказвайки натиск върху духовенството да сътрудничи и потискайки независимите украински църкви.

Някои в Русия се съпротивляваха в началото на пълномащабното нахлуване, но повечето сега са изправени пред преследване. В Германия руски свещеник стартира „МИР НА ВСИЧКИ“, проект в подкрепа на духовници, наказани за антивоенни възгледи, след като близо 300 свещеници подписаха апел от март 2022 г. към руските власти за мир и прекратяване на огъня.

Йеромонах Йоан Курмояров получи три години затвор за „разпространение на фалшиви факти“ за армията. Извън РПЦ Русия прилага тежки религиозни репресии. Католици, протестанти, Свидетели на Йехова, украински християни и кримски татари мюсюлмани се считат за заплаха за нейния контрол.

От февруари 2022 г. насам са убити най-малко 67 духовници от различни вероизповедания, много от които в окупирани територии. В Русия над 350 мюсюлмани са преследвани за предполагаеми връзки с Хизб ут-Тахрир, въпреки липсата на доказателства за насилие. Присъдите достигат до 15 години.

Морална почтеност

Русия твърди, че отстоява истината, честността и справедливостта. В действителност тя е една от най-корумпираните големи икономики в света, където малък елит процъфтява, докато обикновените граждани страдат.

От началото на 2025 г. над 100 висши регионални служители, включително вицегубернатори, заместници и регионални министри, са разследвани за подкуп, измама и злоупотреба с власт, обогатявайки се, докато обикновените руснаци понасят разходите за войната.

Заместник-министърът на отбраната Тимур Иванов живее луксозен живот: пищни партита, пътувания в чужбина, елитни недвижими имоти – и дори беше посочен от Forbes като една от най-богатите фигури в руския апарат за сигурност. Той печели от строителни договори във временно окупирания Мариупол чрез присвояване и кражба на държавни средства.

Дмитрий Овсянников, бивш губернатор на окупирания град Севастопол, използва заобикаляне на санкции, за да си осигури живот във Великобритания, въпреки че е санкциониран от 2017 г. Овсянников получава големи суми пари от съпругата си, живее в дома на брат си в Лондон, кара луксозна кола и изпраща децата си в частно училище – до ареста му през април 2025 г. за умишлено нарушаване на санкциите на Обединеното кралство.

Transparency International (TI) класира Русия на 154-то място от 180 държави по корупция. Само през 2023 г. повече от една четвърт от руснаците, ползващи обществени услуги, признаха, че са платили подкупи. След като започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, Кремъл премахна контрола и баланса, задълбочавайки авторитаризма и позволявайки корупцията на всяко ниво.

Енергийните гиганти, контролирани от държавата, захранват тази система. Вкъщи те предпазват елита от отговорност. В чужбина Русия използва енергията като геополитическо оръжие – спира газа, повишава цените и дестабилизира съседи като Молдова, за да разпространява авторитарно влияние.

Патриотизъм

"Патриотизмът се състои от любов към семейството, малката родина и страната", твърди Путин.

На практика неговият "патриотизъм" означава изпращане на войници като пушечно месо, захранване на мафиотска погребална индустрия, която процъфтява от масова смърт.

От 2022 г. насам са убити над 120 000 руски войници, като общите загуби – включително ранени, пленени и изчезнали – се оценяват на близо 1 милион души. И все пак Путин нарича тази жертва патриотична.

Кремъл сега рутинно изпраща ранени войници обратно в бой, изпратени да се бият срещу Украйна с патерици. Това, което започна като отчаяние, сега е политика – системна стратегия за поддържане на офанзивни операции въпреки катастрофалните загуби.

Междувременно семействата биват възнаграждавани с гротескни „подаръци“ в замяна на живота на мъжете и съпрузите им. Като част от кампания, наречена „Цветя за майките на героите“, на родителите бяха връчени месомелачки и букети. „Месомелачка“ е термин, използван за описание на московските войски, хвърлени на фронтовата линия и убивани в изключително големи количества.

Кърпи, картофи, дори мултикукър, увит в хартия с надпис „живот“, бяха дадени на опечалени семейства.

Идеята на Путин за патриотизъм се простира и до индоктринация. Украинските деца, отвлечени от окупирани територии, са принуждавани да влизат в лагери и военни училища, лишени от езика, културата и идентичността си. Те са отглеждани, за да служат на руската военна машина – обучавани, подготвяни и в крайна сметка използвани срещу собствената им страна.

В класните стаи украинските учебни програми се заличават и заменят с руски учебници. Седмичните индоктринационни сесии, „Разговори за важното“, възхваляват войната и милитаризма, подготвяйки децата да се бият под името „руски патриотизъм“.

Този канал се подсилва от Юнармия – „Младата армия“, стартирана от руското Министерство на отбраната през 2016 г. Представена като младежко движение, тя всъщност е милитаризирана система за обучение. Деца на осемгодишна възраст се кълнат във вярност към Русия, обещават да „защитават нейните интереси“ и започват бойно обучение по огнестрелни оръжия, тактики, дронове и други.

От 2024 г. всяко руско училище – включително тези в окупирана Украйна – трябва да създаде младежки армейски или кадетски класове, започващи от пети клас. Близо 30 милиона деца вече преминават или са завършили милитаризирано обучение.

Путин веднъж каза, че вярва, че либерализмът е "изживял предназначението си" и е "остарял". Доналд Туск, министър-председателят на Полша, отговори:

"Който твърди, че либералната демокрация е отживелица, твърди също, че свободите са отживелица, че върховенството на закона е отживелица и че правата на човека са отживелица."