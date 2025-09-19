MI6 ще използва "тъмния интернет", за да вербува шпиони от Русия

MI6 ще използва нов портал в "тъмната мрежа", за да набира агенти онлайн от враждебни държави като Русия, тъй като за шпионите става все по-трудно да работят в чужбина.

Тайната разузнавателна служба (SIS) ще използва защитена платформа за съобщения, Silent Courier, за да позволи на потенциални новобранци с достъп до чувствителна информация да се свържат сигурно с агенцията. Те ще могат да шпионират за Великобритания, без непременно да се срещат лично със своя „ръководител“ от MI6, и за да им е по-лесно да се измъкнат.

Сър Ричард Мур, напускащият ръководител на MI6, иска да се насочи към потенциални агенти в Русия, както и към други враждебни държави, тъй като заплахите срещу Обединеното кралство се умножават и перспективата за бъдеща война става по-вероятна.

„Днес молим тези, които разполагат с чувствителна информация за глобална нестабилност, международен тероризъм или разузнавателна дейност на враждебни държави, да се свържат сигурно онлайн с MI6. Нашата виртуална врата е отворена за вас.“

Той също така ще заяви, че разузнавателните служби на Обединеното кралство са „критично важни за калибрирането на риска и информираните решения“ при справянето със заплахите от враждебни участници, което прави платформи като тъмната мрежа още по-важни за опазването на безопасността на Великобритания.

Тъмната мрежа се отнася до скрита мрежа от сайтове в най-дълбокия слой на интернет. Това е кошер от злонамерена дейност, където престъпници продават контрабанда, хакери търгуват с информация, а лица, подаващи сигнали за нередности, разкриват тайните си.

Британски и американски шпиони вече са използвали криптираната мрежа, за да пресекат трафика на оръжия, да разкрият педофилски кръгове и да осуетят екстремистки заговори.

ЦРУ има сайтове в "тъмната мрежа", хоствайки „лукови“ версии на своите страници, до които може да се осъществи достъп чрез браузъра Tor, който първоначално е разработен в края на 90-те години от американския флот, за да могат да търсят в уебсайтове незабелязано. С това присъствие американската шпионска агенция се надява сигурно и анонимно да събира информация от източници, които иначе не биха се появили.

Информация за това как да получите достъп до новия портал на MI6 ще бъде публично достъпна в потвърдения YouTube канал на MI6 в петък.

MI6 ще съветва лицата, които имат достъп до портала ѝ, да използват надеждни виртуални частни мрежи (VPN) и устройства, които не са свързани с тях самите, за да се намалят рисковете, които съществуват в някои страни.

Ивет Купър, министър на външните работи, заяви:

„Тъй като светът се променя и заплахите, пред които сме изправени, се умножават, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е с една крачка пред нашите противници. Нашите разузнавателни агенции от световна класа са в основата на това предизвикателство, работейки зад кулисите, за да осигурят безопасността на британския народ. Сега подсилваме усилията им с най-съвременни технологии, за да може MI6 да вербува шпиони за Обединеното кралство - в Русия и по целия свят.“

Освен че привлича потенциални шпиони от Русия, агенцията несъмнено ще се надява да привлече потенциални новобранци от страни като Иран, Северна Корея и Китай, където става все по-трудно за шпионите да действат незабелязано.

Способността на Великобритания да шпионира в Афганистан също е намаляла след падането на Кабул през август 2021 г.

Бивш служител от разузнаването, познаващ как работи тъмната мрежа, каза пред The ​​Times, че много от форумите в нея са били населени с китайски граждани, които се стремят да избегнат интернет цензурата на комунистическата държава.

Информатори в континентален Китай действат като лица, подаващи сигнали за нередности, или вътрешни източници в китайски компании и държавни институции, каза той.

„Най-добрият и най-малко опасен начин за получаване на информация от Китай е да се влезе в тъмната мрежа. Китайски граждани са там и са готови да продават информация.“

Ралф Гоф, бивш началник на операциите в ЦРУ, каза пред The ​​Times през май, че шпионажът сега е „съвсем различна игра“ и пътуването под псевдоним е „огромна сделка“ с появата на интернет и камерите за разпознаване на лица.

„Сега е хиляди пъти по-трудно да се действа по улиците, отколкото когато бях служител по разследване на инциденти“, каза той.

В миналото служителите по разследване на инциденти можеха да действат по-лесно във враждебни страни незабелязано и лично да вербуват потенциални чуждестранни агенти.

Ходът идва, след като агенцията откри първия си акаунт в Instagram миналата седмица в опит да привлече повече млади хора към агенцията.

Мур, който е натрупал 160 000 последователи в X, каза на последователите си, че иска „да повдигне капака – разумно – да говори със собствения си глас“ и че могат да очакват „автентичен поглед върху нашата мисия, история, ценности и хора“. Дебютната публикация на службата включваше монтаж на филмови кадри.

В придружаващото съобщение се казва, че сред героите са Шон Конъри, Ричард Бъртън и Колин Фърт, взети от съответните им роли в шпионските трилъри „Джеймс Бонд“, „Шпионинът, който дойде от студа“ и „Операция дезинформация".

„Години наред други разказваха нашата история“, глади съпътстващото съобщение. „Сега ние можем да разкажем нашата собствена история. Време е да отделим фактите от измислиците.“