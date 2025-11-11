IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ВМА с позиция за лекаря, прегазил и убил куче в София

Лечебното заведение не толерира проявите на агресия независимо към кого са насочени

11.11.2025
БГНЕС

БГНЕС

Военномедицинската академия излезе с официална позиция за лекаря, който прегази и уби кучето Мая в София. Ненад Цоневски работи в Гръдна хирургия във ВМА.

“Във връзка с инцидента в столичния квартал “Разсадника”, в който участва служител на лечебното заведение, Ви информираме, че ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива”, се казва в позицията на ВМА, съобщава Bulgaria ON AIR.

ВМА оказва пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция”, Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната.

Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия.

ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени.

